İş insanı Leyla Alaton, koronavirüs dolayısıyla evlere kapılan bu dönemde KAGİDER'in dijital ortamda düzenlediği toplantısına katıldı
19 Aralık 2020 Cumartesi
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Evde dijital toplantı...
İş insanı Leyla Alaton, koronavirüs dolayısıyla evlere kapılan bu dönemde KAGİDER'in dijital ortamda düzenlediği toplantısına katıldı
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