İş insanı Ünal Aysal'ın kayyum atanan İstanbul Boğazı'ndaki Muhsinzade Yalısı el değiştirdi.
18 Aralık 2020 Cuma
ÜNAL AYSAL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
ÜNAL AYSAL
ÜNAL AYSAL
ÜNAL AYSAL
ÜNAL AYSAL
ÜNAL AYSAL
Aysal'ın icralık olan yalısı satıldı!
İş insanı Ünal Aysal'ın kayyum atanan İstanbul Boğazı'ndaki Muhsinzade Yalısı el değiştirdi.
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