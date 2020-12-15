Dünyaca ünlü giyim markası sürdürülebilir moda geleceği için ilk lokal dijital etkinliğini Arzu Sabancı, Serra Türker ve Edvina Sponza ile birlikte gerçekleştirecek.
15 Aralık 2020 Salı
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
SERRA TÜRKER
SERRA TÜRKER
SERRA TÜRKER
SERRA TÜRKER
SERRA TÜRKER
Dijital ortamda moda etkinliği!
Dünyaca ünlü giyim markası sürdürülebilir moda geleceği için ilk lokal dijital etkinliğini Arzu Sabancı, Serra Türker ve Edvina Sponza ile birlikte gerçekleştirecek.
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