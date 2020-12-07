İş insanı Alican Ulusoy ve oyuncu sevgilisi Hande Subaşı karantinayı doğada kalarak karşıladı.
07 Aralık 2020 Pazartesi
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
Aşıklar doğada karantinada...
İş insanı Alican Ulusoy ve oyuncu sevgilisi Hande Subaşı karantinayı doğada kalarak karşıladı.
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