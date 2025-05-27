Davetler

New York’ta kutlama yemeği...

Demet Müftüoğlu Eşeli ve Alphan Eşeli, tasarımcı-aktör Waris Ahluwalia ve sanatçı José Parlá ev sahipliğinde düzenlenen, IST.Festıval’in 15. yılının kutlaması cemiyet, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Giriş: 27 Mayıs 2025 Salı
New York’ta kutlama yemeği...

ISTANBUL’74 tarafından düzenlenen ve 2025’te 15. yılını kutlamaya hazırlanan İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali kapsamında, Mart ayında Paris’te Rose Kitchen’da özel kutlama yemekleri gerçekleştirmişti. Bu kutlamaların ikincisi ise 21 Mayıs, Çarşamba akşamı New York’taki The Tusk Bar’da düzenlendi. Buluşma, festivalin küresel sanat ve kültür sahnesindeki etkileyici ve öncü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Geceye katılan isimler arasında sanat, tasarım ve kültür dünyasının önde gelen figürleri yer aldı. JUDD Vakfı Artistik Direktörü Flavin Judd, IST.FESTIVAL katılımcısı, sanatçı ve yazar Trevor Paglen, İsveçli yönetmen Johan Renck, illüstratör ve sanatçı Oliver Jeffers, müzisyen Sting’in kızı İngiliz aktris Mickey Sumner, Collina Strada kreatif direktörü Hillary Taymour, film yapımcısı ve kreatif danışman Arden Wohl, tasarımcı ve sanatçı Camilla Staerk, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Amerikalı sanatçı Jonah Freeman, Locatelli Partners kurucusu ve mimar Massimiliano Locatelli, sanatçı Duke Riley, sanatçı ve fotoğrafçı Stefan Ruiz, Grand Classics’in kurucusu Katrina Pavlos, Robert Burke Associates kurucusu Robert Burke, illüstratör, tasarımcı ve kreatif danışman Kate Schelter, Bergdorf Goodman moda ve görsel sunum direktörü Linda Fargo, yönetim danışmanı Tony Brand, La Prairie İletişim Direktörü Current D’Ignazio Rahe, Hydra Book Club kurucusu Joshua Hickey, 77 Press kurucusu Filip Niedenthal, koreograf ve performans sanatçısı Claudia Hilda, makyaj sanatçısı James Kaliardos, Martin John Solomon, müzisyen Arsun Sorrenti, DJ ve fotoğrafçı Tasmin Erşahin, model Blue Lindeberg, model Maddie Moon, avukat ve Grammy Trustee Kurosh Nasseri, lüks erkek giyim markası Thorsun’un kurucusu George Sotelo, aktris ve müzisyen Jihae Kim, ve Rajan Mehta, sanat yönetmeni Happy Massee, Weeknds INC kurucusu Matthew Hise ve ISTANBUL’74 kültür sanat direktörü Nazy Nazhand geceye katılan isimler arasındaydı. Bu özel etkinlik, IST. FESTIVAL 2025’in çok disiplinli ve küresel perspektifini yansıtırken, festivalin sanat, sinema, mimarî, edebiyat, müzik ve modayı bir araya getiren kültürel diyalog vizyonunu da gözler önüne serdi. 15. yılını kutlamaya hazırlanan festival, 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek ve dünya çapında sanatçılar, yaratıcı düşünürler ve sanatseverleri buluşturacak.

Demet Müftüoğlu Eşeli Alphan Eşeli Waris Ahluwalia José Parlá

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