Davetler

Anadolu motifleri 'Geçiş' sergisinde...

Dr. Zeynep Öztürk, dördüncü kişisel sergisi "Geçiş" ile sanatseverlerle buluştu.

Giriş: 13 Şubat 2025 Perşembe
Anadolu motifleri 'Geçiş' sergisinde...

Yıllardır yağlı boya tekniğiyle Anadolu’nun kilim motiflerini stilize ederek eserlerine taşıyan Dr. Zeynep Öztürk, dördüncü kişisel sergisi "Geçiş” ile tekstil kökeninin izlerinden beslenerek üretim pratiğinde yeni bir döneme geçiş yapıyor. Osmanlı kaftanlarının üzerindeki bitkisel motiflerin doğal ipliklerle dokunmasıyla geleneksel desenleri yeniden yorumlayan Dr. Zeynep Öztürk, tekstilin doğal kumaşlarını ve aksesuarlarını sanatsal bir anlatım dili hâline getiriyor. Sergide, klasik tuvaller yerini doğal ipliklerle dokunmuş kumaşlara, boyalar ise doğal ipler ve farklı materyallere bırakıyor. The Best Art Gallery’de sanatseverlerle buluşan sergide tekstil kökenini bugüne kadar yapmış olduğu tüm eserlerine yansıtan Öztürk; bu kez deformasyona uğrattığı bitkisel motifleri, günümüz tekstilinde çok gündemde olan sürdürülebilirlik ile de buluşturuyor. Sergi izleyiciyi, geleneksel ve modernin harmanlandığı bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi, 24 Şubat’a kadar Nişantaşı The Best Art Gallery’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Onur AYDIN

Geçiş Dr. Zeynep Öztürk sergi sanat

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