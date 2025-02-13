Dr. Zeynep Öztürk, dördüncü kişisel sergisi "Geçiş" ile sanatseverlerle buluştu.
Giriş: 13 Şubat 2025 Perşembe
FATİH ÖZTÜRK
FATİH, OSMAN, ZEYNEP ÖZTÜRK
ESRA, ZEYNEP ÖZTÜRK
PINAR-DURSUN GÜNDOĞDU
NEJAT ÇUHADAROĞLU
GENEL
GENEL
Anadolu motifleri 'Geçiş' sergisinde...
Dr. Zeynep Öztürk, dördüncü kişisel sergisi "Geçiş" ile sanatseverlerle buluştu.
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