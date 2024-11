BASE, İstanbul'da kapılarını açtı!

Yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını ve üretme motivasyonlarını desteklemek, onların sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile diyaloglarını geliştirmek misyonuyla düzenlenen BASE'in 8. edisyonu görkemli bir açılış ile başladı. 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında her gün ücretsiz olarak ziyarete açık olacak olan BASE, 2024 mezunlarının sergisinin yanı sıra eş zamanlı 6 sergiye daha ev sahipliği yapacak. Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Trendyol Sanat ana sponsorluğunda, Bilgili Holding ana mekan sponsorluğunda, Bilgili Sanat iş birliğinde The Ritz-Carlton Residences Istanbul B Blok'ta sanatseverlerle buluştu. Bu yıl 33 şehirde, 40 üniversiteden, yeni mezun 132 sanatçıyı ağırlayan fuarda, resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım ve geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş yaklaşık 150 eser yer alıyor. BASE ve Trendyol Sanat işbirliğinde gerçekleşecek 'Konuk Ülke Azerbaycan: Genç sanat üretimine bakış' sergisinde Azerbaycan'dan yeni mezun ve son yıllarda mezun olmuş 14 genç sanatçının yaklaşık 30 eseri bir araya gelecek. Sergi Azerbaycan'ın canlı ve çeşitli sanatsal ifadelerini sergileyerek her iki ülkedeki paralel sanat üretimini gözler önüne serecek. BASE ve KTSM işbirliğinde gerçekleşecek "İyi Bak Dünyana" sergisinde dünyanın sınırlılıklarına hassasiyet gösteren ve sürdürülebilir bir geleceğe bakmanın yolları üzerine düşünen, geçmiş BASE edisyonlarında yer almış 14 seramik sanatçısının güncel üretimlerinden bir seçki yer alacak.

Hakan YAĞCI