Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerinin yer aldığı BASE, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda düzenlenen davet ile kapılarını açtı.
Giriş: 27 Kasım 2024 Çarşamba
TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU BASE'İN SANAT ETKİNLİĞİNDE ESERLERİ İNCELEDİ.
SANATSEVER SARP EVLİYAGİL BASE'DE ESER SAHİPLERİYLE SOHBET ETTİ.
SERDAR BİLGİLİ, ELİF DEMİR
ASLI BODUROĞLU, ALİ KEREM-İDİL BERKANT BİLGE
ZEYNEP GERMEN
SEDA BOY
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
BASE, İstanbul'da kapılarını açtı!
Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerinin yer aldığı BASE, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda düzenlenen davet ile kapılarını açtı.
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