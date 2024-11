Lezzetli sezon başlangıcı...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, The Peninsula Istanbul'un düzenlediği , yeni sezon başlangıcını etkinliğini bir arada kutladı. The Peninsula Istanbul'un Tarihi Yarımada manzarasına karşı gerçekleşen bu özel etkinlik, şehrin seçkin davetlileri ve yıldız isimlerin buluşma noktası oldu. The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook ev sahipliğinde, otelin terasında yer alan Gallada restoranda gerçekleşen davete Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Füsun-Sinan Kuran, Begüm Gazioğlu-Ömer Ballı, Gizem ve Çiğdem Sabancı, Melisa Sabancı Tapan, Vedat-Seda Alaton gibi ünlü isimler katıldı.