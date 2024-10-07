İstanbul'da özel davet

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni sezon başlangıcını İstanbul'daki görkemli bir etkinlikle kutladılar.

Giriş: 07 Ekim 2024 Pazartesi

MELİSA TAPAN, SARP KEREM YAVUZ

AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

ALP-SERRA TAŞKENT

ROULA HABBAB

BEGÜM GAZİOĞLU-ÖMER BALLI

FÜSUN-SİNAN KURAN

JÜLİDE-MEHMET ALİ BERKMAN

VEDAT-SEDA ALATON

AHMET-AYŞEGÜL HOTİÇ

JONATHAN CROOK

GİZEM, ÇİĞDEM SABANCI

FERRUH-SİBEL KARAKAŞLI

BUKET TAŞDELEN

MERAL YAZICI

TUĞÇE-TUBA PEKSAYAR

ZAFER KOZANOĞLU

İstanbul'da özel davet

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni sezon başlangıcını İstanbul'daki görkemli bir etkinlikle kutladılar.

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