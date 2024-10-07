İstanbul'da özel davet

MELİSA TAPAN, SARP KEREM YAVUZ
MELİSA TAPAN, SARP KEREM YAVUZ
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
ALP-SERRA TAŞKENT
ROULA HABBAB
BEGÜM GAZİOĞLU-ÖMER BALLI
FÜSUN-SİNAN KURAN
JÜLİDE-MEHMET ALİ BERKMAN
VEDAT-SEDA ALATON
AHMET-AYŞEGÜL HOTİÇ
JONATHAN CROOK
GİZEM, ÇİĞDEM SABANCI
FERRUH-SİBEL KARAKAŞLI
BUKET TAŞDELEN
MERAL YAZICI
TUĞÇE-TUBA PEKSAYAR
ZAFER KOZANOĞLU
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