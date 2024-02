23. Vehbi Koç Ödülü sahibini buldu

Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak 55 yıl önce kurulan Vehbi Koç Vakfı’nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verdiği Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki sahibi Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) oldu. KAHEV bu ödüle, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu’nun yanı sıra 20. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Hüseyin Vural’ın başkanlığını yaptığı ve Prof. Dr. Ebru Aktan Acar, Prof. Dr. Soner Yıldırım, Prof. Dr. Emine Erktin, Prof. Dr. Yüksel Kavak’tan oluşan Seçici Kurul’un önerdiği 3 aday arasından seçilerek layık görüldü. 2018 yılında kadın hekimler tarafından kurulan KAHEV, özellikle kırsal bölgelerdeki çocukları nitelikli eğitime, okulları da eğitim materyallerine eriştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilere burs vererek başlattığı faaliyetlerini yıllar içinde genişleten vakıf, kırsaldaki okullara hem bakım onarım hizmetleri sunmaya başladı; hem de bu okullarda yeni sınıflar, laboratuvarlar ve kütüphaneler açmaya devam etti. 5.000’den fazla öğrenciye düzenli burs sağlayan ve COVID salgını döneminde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına düzenli burs ve destek veren KAHEV’in 5.500’den fazla resmi üyesi ve 26.000’den fazla gönüllüsü bulunuyor. Ödül töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Ödül törenimiz vesilesiyle kurucumuz merhum Vehbi Koç’u vefatının 28’inci yılında rahmet ve minnetle yâd ediyor, uğruna büyük emek sarfettiği idealleri hep birlikte hatırlıyoruz. Köklü vakıf geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak 55 yıl önce kurulan Vehbi Koç Vakfı, ‘Üstümüze Vazife’ diyerek toplumsal kalkınmayı desteklemiş; on binlerce yetenekli gence eğitim bursları vermenin yanı sıra, inşa ettiği ve bağışladığı okul, yurt, hastane ve tıp merkezleriyle milyonlarca insanın hayatında iz bırakmıştır” diyerek sözlerine başladı. Eğitimin Vehbi Koç Vakfı için her zaman en önemli faaliyet alanı olduğunu vurgulayan Ömer M. Koç, “Vakfımız, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, bugüne kadar 50.000’den fazla gencimize burs imkânı sağlamış, ülkemizin dört bir yanında inşa ettiği eğitim kurumlarıyla çağdaş nesiller yetişmesine katkıda bulunmuştur. Vehbi Koç, ‘Gençliğin yetişmesine ve ülkenin kalkınmasına hizmet bir insanlık ve vatan borcudur’ diyerek, eğitim konusuna verdiği önemi vurgulamıştır” ifâdelerini kullandı.