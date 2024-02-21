Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verdiği Vehbi Koç Ödülü'nün bu yılki sahibi, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) oldu.
Giriş: 21 Şubat 2024 Çarşamba
ÖMER KOÇ ÖDÜLÜ VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ'NÜ SABİHİ, KADIN HEKİMLER EĞİTİME DESTEK VAKFI'NDAN DEMET ORHAN BAŞER'E VERDİ.
VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ'NÜN BU YILKİ SABİHİ, KADIN HEKİMLER EĞİTİME DESTEK VAKFI OLDU.
ÖMER KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
23. Vehbi Koç Ödülü sahibini buldu
Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verdiği Vehbi Koç Ödülü'nün bu yılki sahibi, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) oldu.
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