Davetler

Depremzede çocuklar için 'ÇABA'lıyorlar!

ÇABA Derneği’nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl geleneksel olarak düzenlediği Alışveriş Şenliği’nin 12.’si başladı.

Giriş: 03 Mayıs 2023 Çarşamba
Depremzede çocuklar için 'ÇABA'lıyorlar!

Toplumun ihtiyaç duyulan her alanında gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile bugüne kadar pek çok projeye imza atan ÇABA Derneği’nin gelenekselleşen kermes etkinliği bu sene 12’inci yılını kutluyor. Her yıl heyecanla beklenen etkinlik 2 Mayıs tarihinde Four Seasons Hotel Bosphorus’da Türkiye’nin önde gelen markalarının katılımıyla başladı. Dernek Başkanı Eda Kosif, yönetim kurulu üyeleri ve tüm ÇABA gönüllüleri ev sahipliğinde, birçok marka standıyla kermeste yerini aldı ve bu sosyal sorumluluk projesine destek oldu. ÇABA Derneği gönüllüleri, binlerce ziyaretçinin katılımıyla depremzede çocuklar için Çaba'ladı. ÇABA Genç üyelerinin organizasyon desteğiyle gerçekleşen kermes, güçlü markaların yapacağı etkinliklerle de konuklara keyifli bir gün yaşattı. Baharın karşılanacağı etkinlik bu yıl deprem bölgelerinde aktif çalışmalar gerçekleştiren ÇABA Derneği’nin yine bölgedeki yardım ve dayanışma projelerine aktarılacak. Bölgedeki çocukları sevindirmek, el uzatmak ve hayatın neşesini geri getirmek için çabalayan dernek, 12. Alışveriş Şenliği’nden elde edilecek geliri, Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki deprem bölgesi ÇABAÇAM eğitim birimleri ve Hatay’da yapılması planlanan kalıcı Çaba İlkokulu projesine aktaracak.

Hakan YAĞCI

Çaba Derneği

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