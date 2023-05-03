Depremzede çocuklar için 'ÇABA'lıyorlar!

ÇABA Derneği'nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl geleneksel olarak düzenlediği Alışveriş Şenliği'nin 12.'si başladı.

Giriş: 03 Mayıs 2023 Çarşamba

SANEM TEZMAN

ÇİĞDEM KAMER

EDA KOSİF

MELDA KOSİF

NİL UYGUNER

MELDA KOSİF, HANDE GAMGAM, SANEM TEZMAN, REBİ DONAN

İPEK KÖSE

MERVE OĞUZ GÜNAÇGÜN, İPEK KÖSE, HAYRİYE SARAÇKARDEŞLER

BURÇİN RONABAR, MERVE OĞUZ GÜNAÇGÜN,

ÇİĞDEM ÜREGEN

AYFER TOPRAK

SİMAY KAMER

ÖZGÜR TANDOĞAN

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Depremzede çocuklar için 'ÇABA'lıyorlar!

ÇABA Derneği'nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl geleneksel olarak düzenlediği Alışveriş Şenliği'nin 12.'si başladı.

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