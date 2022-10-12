Davetler

30'uncu yıla kutlama!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir markanın 30. yıl kutlamalarında bir araya geldi.

12 Ekim 2022 Çarşamba
30'uncu yıla kutlama!

Kaşmir ile ipekten yaratılan özgün ve zaman ötesi tasarımlarıyla Türkiye ve dünyada tutkuyla sevilen Silk and Cashmere, “Love Goes On” temasıyla 30'uncu yılını kutladı. İş ve cemiyet hayatından Niv-Romina Garih, Allan Hakko, Leyla Alaton, Jaklin Güner ve Sedef Zaim gibi isimlerin katıldığı gece, 30'uncu yıla özel filmin gösterimiyle başladı, ardından Silk and Cashmere Kurucusu Ayşen Zamanpur'un konuşmasıyla devam etti. Konuşmasında markanın yarattıkları günden itibaren tutkuyla öğrenip, aşkla ürettiklerini söyleyen Silk and Cashmere CEO'su Ferhat Zamanpur, “30'uncu yılımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tam 30 yıldır değişerek ve gelişerek geleceğe yürüyoruz. İlk dokunuşta aşık eden ve her kullanımda bu duyguları tekrar yaşatan, dünyanın en değerli iki dokusunu gelecek 30 yılda da sizlere sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Onur AYDIN

Niv-Romina Garih allan hakko Ayşen Zamanpur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Koç'un sanat turu!

Caroline Koç, sanatçı Taner Ceylan'ın “Âheste Çek Kürekleri Mehtâb Uyanmasın” sergisini ziyaret etti.
Davetler 30'uncu yıla kutlama!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir markanın 30. yıl kutlamalarında bir araya geldi.

Caddeler Caddelerde yürüyüş...

Pınar Sabancı ve Mutlu Dinçkök Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdılar.
Magazin Hattı Özel açılış...

Ayça Kalaycıoğlu’nun işletmeciliğinde açılan güzellik merkezi, özel bir açılışla İstanbul’a merhaba dedi.
Davetler 70'ler temalı özel parti...

İş insanı Kazım Köseoğlu'nun 40'ıncı yaşı çok özel bir partiyle kutlandı
Güncel Mermerci'nin 'Troya' gezisi!

Derin Mermerci, Türkiye'nin önemli müzelerinden biri olan Troya Müzesi'ni ziyaret etti.
Magazin Hattı Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel proje!

Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü farkındalığı artırmak için “Kızımın Gözünden” projesini başlattı.

Magazin Hattı Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

Mücevher modasına tasarımlarıyla yön veren takı markası en yeni koleksiyonlarını sergilediği İstanbul Jewelry Show’da ziyaretçilerini ağırladı.

Caddeler Bebek ziyaretçileri...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından İrem Güreli ve Songül Sel Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Güncel Gaziantep'te hem iş hem tatil!

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan iş insanı Ayşe Boyner, bu kez de Gaziantep'de elbise dokuması yaptı.
Güncel “Bir Kız Çocuğu Kazanırsa, Ülkemiz Kazanır”

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir mesaj yayınladı.

Güncel Boğaz'da görkemli düğün!

Genç iş insanı Ahmet Akın, Boğaz'da düzenlenen görkemli törenle Hazel Naz Fışkınlar'la dünyaevine girdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.