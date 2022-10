30'uncu yıla kutlama!

Kaşmir ile ipekten yaratılan özgün ve zaman ötesi tasarımlarıyla Türkiye ve dünyada tutkuyla sevilen Silk and Cashmere, “Love Goes On” temasıyla 30'uncu yılını kutladı. İş ve cemiyet hayatından Niv-Romina Garih, Allan Hakko, Leyla Alaton, Jaklin Güner ve Sedef Zaim gibi isimlerin katıldığı gece, 30'uncu yıla özel filmin gösterimiyle başladı, ardından Silk and Cashmere Kurucusu Ayşen Zamanpur'un konuşmasıyla devam etti. Konuşmasında markanın yarattıkları günden itibaren tutkuyla öğrenip, aşkla ürettiklerini söyleyen Silk and Cashmere CEO'su Ferhat Zamanpur, “30'uncu yılımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tam 30 yıldır değişerek ve gelişerek geleceğe yürüyoruz. İlk dokunuşta aşık eden ve her kullanımda bu duyguları tekrar yaşatan, dünyanın en değerli iki dokusunu gelecek 30 yılda da sizlere sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Onur AYDIN