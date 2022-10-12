İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir markanın 30. yıl kutlamalarında bir araya geldi.
12 Ekim 2022 Çarşamba
ALLAN HAKKO, ROMİNA-NİV GARİH
LEYLA ALATON
SEDEF ZAİM
FÜSUN KURAN
GAMZE CİZRELİ
JAKLİN GÜNER
30'uncu yıla kutlama!
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir markanın 30. yıl kutlamalarında bir araya geldi.
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