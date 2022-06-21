Davetler

Sanat tutkunları “Görülmeyenler” sergisinde...

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri “Görülmeyenler” sergisinde bir araya geldi.

21 Haziran 2022 Salı
Sanat tutkunları “Görülmeyenler” sergisinde...

Elgiz Müzesi, 2012 senesinden itibaren kararlılıkla yaptığı teras sergilerinin 14’üncüsü olan “Görülmeyenler” sergisinin açılışını özel bir davetle Maslak’ taki adresinde gerçekleştirdi. Can Elgiz’ in ev sahipliğinde gerçekleşen sergiye Dalia Garih, Emin Hitay, Begüm Eyilik, Emre-Maide Kurttepeli gibi sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Can Elgiz ile kızları Canda Elgiz Dayıgil ve Ayda Güreli eserler hakkında davetlilere bilgi verdiler. Kendine has atmosferi ile açık hava heykel sergisinde, sanatçılar farklı anlatımlar ve materyaller ile müzenin iki bin metrekarelik, heykel sergileri için kullanıma açılan terasında bir araya geldi. Sergiye, 109 sanatçı 134 yapıtla başvurdu ve 37 heykel sergilenmek üzere, Nilüfer Ergin, Rahmi Aksungur, Seyhun Topuz,Haşim Nur Gürel, Meliha Sözeri, Ömer Emre Yavuz ve Can Elgiz’den oluşan danışma kurulunun değerlendirmesinden geçerek seçildi. 21 Haziran- 22 Ekim 2022 tarihleri arasında açık olacak sergi sanatseverler tarafından gezilecek.

Ferit TUĞLUK

Görülmeyenler Elgiz Müzesi Can Elgiz sanat

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