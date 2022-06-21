Sanat tutkunları “Görülmeyenler” sergisinde...

CANDAN ELGİZ DAYIGİL, CAN ELGİZ VE SEVİNÇ KUYAŞ SANAT TUTKUNU MİSAFİRLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.
CANDAN ELGİZ DAYIGİL, CAN ELGİZ VE SEVİNÇ KUYAŞ SANAT TUTKUNU MİSAFİRLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.
BEGÜM EYİLİK ELGİZ MÜZESİ'NDE GERÇEKLEŞEN GÖRÜLMEYENLER SERGİSİNDE...
DALİA GARİH SERGİYE KATILARAK ESERLER HAKKINDA BİLGİ ALDI.
YASEMİN-HASAN BÜLENT KAHRAMAN
NİHAL VE FARUK YÖNEYMAN ÇİFTİ SERGİYE BİRLİKTE KATILDI.
SANAT TUTKUNU EMİN HİTAY ESERLER HAKKINDA BİLGİ ALDI.
EMRE VE MAİDE KURTTEPELİ ÇİFTİ GÖRÜLMEYENLER SERGİSİNDE ESERLERİ İNCELEDİ.
SİNAN VE FÜSUN KURAN ÇİFTİ ÖZEL ETKİNLİKTE BİRLİKTE YER ALDI.
SİNAN VE AYDA GÜRELİ ÇİFTİ GÖRÜLMEYEN SERGİSİNİ ZİYARET ETTİ.
BERRİN PEHLİVAN
SANATÇILAR TANSU KIRICI, AYBİKE KESKİN, BAHADIR HIZOL
GENEL
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