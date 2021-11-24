Davetler

Sanatseverler 'Humano' sergisinde...

Loft Art, İstanbul Beşiktaş’taki Nisbetiye On’da ilk sergisi Humano ile sanatseverlere kapılarını açtı.

24 Kasım 2021 Çarşamba
Sanatseverler 'Humano' sergisinde...

45’inci kuruluş yılını kutlayan Türkiye’nin yatırım gruplarından Akfen Holding, sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği önemli bir adımı hayata geçirdi. Daha önce farklı işbirlikleri ile 2020 yılında yapımını tamamladığı projesinde Sanat ile Sculptville sergilerini gerçekleştiren Akfen, İstanbul Levent’teki Nisbetiye On adresinde Loft Art isimli bir sanat alanı açtı. Loft Art’ın ilk sergisi olan Humano (İnsan ve Keşif), Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde sanatçı ve koleksiyonerlerin katıldığı ön gösterim ile kapılarını açtı. Genç sanatçıları destekleye ve bağımsız sanatçılara alan sağlamayı hedefleyen Loft Art’ın ilk sergisi Humano’da Bahadır Hızol, Çağrı Gözkonan, Dilan Tanburoğlu, Doğukan Çiğdem, Duygu Aydoğan, Emre Evcimen, Furkan Depeli, Kübra İnanç, Nil Büyükbayraktar, Oğuz Yeşilay, Orhan Gazi Keskin ve Ozan Dursun olmak üzere 12 bağımsız sanatçının eserleri yer aldı. Cemiyet hayatının sanat tutkunu isimlerinden Aylin Tahincioğlu ve Beyza Uyanoğlu gibi birçok isim özel gecede yer aldı.

Onur AYDIN

Loft Art Humano HAMDİAKIN pelinakınözalp selimakın

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