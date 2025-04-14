Caddeler

Hafta sonu Boğaz havası...

Ronit Gülcan, Alize Dinçkök, Sernur Çiftçi ve Başar Kozanoğlu hafta sonunu İstanbul'un gözde semti Bebek'te geçirdiler.

Giriş: 14 Nisan 2025 Pazartesi
Hafta sonu Boğaz havası...

Her zaman birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İstanbul'un elit semtlerinden Bebek, hafta sonu dopdoluydu. Havaların ısınmasını fırsat bilen ünlü simalar kendilerini Boğaz'a attı. İş insanı Başar Kozanoğlu sabahın erken saatlerinde, kız arkadaşı Alize Dinçkök ve Sernur Çiftçi ile Bebek'teydi. Hep birlikte yürüyen üçlü daha sonra bir kafede oturarak dinledi. Caddelerde çok sık rastlayamadığımız Ronit Hanım da hafta sonu Ht Kulüp objektiflerine yansıdı. Bir arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Gülcan, konuşmadan yürüyüşüne devam etti. Evin Şaşmaz da güzel havayı köpeğiyle yürüyüş yaparak değerlendirdi. güzel havayı değerlendirdiler.

Ferit TUĞLUK

Alize Dinçkök Ronit Gülcan Başar Kozanoğlu ömer sarıgül

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