Özilhan'ın Etiler turu...

Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün Etiler’de bir mekân çıkışında objektiflere yakalandı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Özilhan, yakın arkadaşı Kerem Bürsin’in sevgilisi Melisa Tapan ile yaşadığı ilişki hakkında konuştu. Özilhan, “Kerem yeni açıkladı ama altı ay oldu o. Çok mutlular, altı aydır güzel bir ilişki içerisindeler. Kerem çok yoğun olduğu için henüz biz de bir araya gelemedik. Kerem’in keyfi çok yerinde,” diyerek arkadaşının mutluluğunu dile getirdi. Yasemin Özilhan'ın yanağındaki estetik izi ise dikkatlerden kaçmadı.