Sponza: 'Uzaklaştırma yok'

Edvina Sponza önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Eski sevgilisi ibrahim Kutluay'a savcılık yoluyla uzaklaştırma kararı çıkardığı iddiaları sorulunca "Öyle bir şey yok haberler yalan" dedi. Daha sonra hızlı adımlarla yürüyüşüne devam eden Sponza, caddeden ayrıldı. Edvina Sponza yaklaşık 11 yıldır bir birliktelik yaşadığı İbrahim Kutluay ile ayrıldıktan sonra geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir kuaförde yaşandığı öne sürülen tartışma ile ilgili; "Maalesef doğru böyle bir şey oldu" diyerek doğrulamış, bir daha barışır mısınız? sorularına ise Edvina Hanım, "Asla onunla işim olmaz" yanıtını vermişti.

Eren GÜREL