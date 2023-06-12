Caddelerde hafta sonu...

Güzel havayı fırsat bilen Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök Bebek'te objetiflere yansıdı. Bebek'teki bir mekana çocuklarıyla birlikte gelen iş insanı Dinçkök, oğulları Ali Raif ve Aslan Eser ile birlikte Boğaz havası aldı. Aşkları bir dargın bir barışık süren Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay çifti de önceki gün Bebek'teydi. Köpekleriyle dolaşan çift daha sonra ayrıldı. Kız arkadaşına yiyecek bir şeyler alan İbrahim Bey, daha sonra aldıklarını Edvina Hanıma vererek caddeden ayrıldı.

Onur AYDIN