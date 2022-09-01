Caddelerde alışveriş ve spor...

İş insanı Osman Çarmıklı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan başarılı iş insansı her zaman olduğu şıklığı ile de dikkat çekti. Torunları için alışverişe çıktığını söyleyen Osman Çarmıklı, uzun süre mağazaları dolaşıp hem torunları için, hemde kendisi için alışveriş yaptı. Sağlıklı yaşama önem veren ve sporunu aksatmadan yapan Zeynep Üstünel, Bebek'te yürüyüş yaptı. Sabahın erken saatlerinde Boğaz'da yürüyüş yapan Zeynep Hanım, kameralara selam verdikten sonra yürümeye devam etti.

Ferit TUĞLUK