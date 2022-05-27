Aşıklar Bebek'te ortaya çıktı!

Uzun süredir birlikte ortalarda görünmeyen sosyetenin ünlü isimlerinden Derin Mermerci ve Murat Aslan, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Aslan’ın Bebek’teki yalı dairesinde araçlarını beklerken objektiflere yansıyan çift spor giyimleri ile dikkat çektiler. Geçtiğimiz haftalarda birlikte Yunan Adaları'nda tatil yapan ikili adada kutlama yapmayı ihmal etmemiş ve Mermerci'nin yeni yaşını birlikte kutlamıştı. Sosyetik güzel Derin Mermerci iş insanı Cem Aydın'dan boşandıktan sonra kalbini aşka kapatmıştı. Genç iş insanı Murat Arslan, uzun yıllar evli kaldığı Beyza Uyanoğlu'ndan yine sürpriz bir şekilde boşanmıştı. 2020'nin yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan sürpriz aşıkla uzun süredir caddelerde görünmüyorlardı.

Onur AYDIN