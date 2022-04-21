Caddeler

Bebek'te koyu sohbet...

Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te sohbet ederken objektiflere yansıdı.

21 Nisan 2022 Perşembe
Bebek'te koyu sohbet...

Uzun yıllar aşk yaşayan ve ilişkileri hep çalkantılı olan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza çifti, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sıcak havayı fırsat bilen ikili, Bebek Park'ında sohbet etti. Bir çınarın gölgesinde oturan ve liseli aşıklar gibi poz veren ikili, sonrasında spor hareketleri denemeye başladı. Sevgilisinin yanından kalkan sportif Sponza, amuda kalkmaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra Kutluay'ın yardımıyla ayaklarını amuda kalkmış şekilde ağaca dayayan sosyetik güzel, "Başardım" diyerek hareketi sonlandırdı. 2 saat boyunca parkta aşk tazeleyen ikili, muhabirlerin görüntü aldığını fark edince birlikte parktan ayrıldı.

Hakan YAĞCI

Edvina Sponza İbrahim Kutluay bebek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Bebek'te koyu sohbet...

Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te sohbet ederken objektiflere yansıdı.
Davetler Tiyatroseverler Sırça'da buluştu!

Tiyatro ve sanat tutkunu ünlü isimler 'Sırça' isimli oyunun gala gecesinde bir araya geldi.

Caddeler Gürsoy, sevgilisiyle Bebek'te...

İş adamı Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal’la Bebek'te objektiflere yansıdı.
Jet Set Sizin Öykünüz'e özel tanıtım!

Monik İpekel, Yasmin Gülman ve Reyhan İpekel, Ömür Sabuncuoğlu'nun kitap tanıtım davetinde bir araya geldi.
Magazin Hattı Bodrum'da yeni mağaza!

Fulya Gündoğdu, Bodrum'da 3. mağazasını açarak İlkbahar & Yaz 2022 koleksiyonunu tanıttı.

Güncel "İki kız kardeş"

Genç sosyetik Aslışah Alkoçlar Demirağ ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile yaptığı "İki kız kardeş" paylaşımıyla dikkat çekti.

Güncel Nahmiyas'a hüzünlü veda...

Roksi Garih'in babası David Nahmiyas 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Davetler Kültürel Dönüşüm Derneği'nden iftar daveti...

Kültürel değişimlerin, çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini ve çözümlerini araştırmayı amaçlayan Kültürel Dönüşüm Derneği, cemiyet hayatının ünlü simalarıyla iftar davetinde buluştu.
Magazin Hattı Pilevneli'de iki önemli sergi...

Esra Gülmen'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Don't Play with My Emotions" ve Tarık Töre'nin kişisel sergisi "Caspar David Friedrich Nietzsche Guevara" başlıklı sergileri Pilevneli Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Güncel Özilhan tarzı...

Yasemin Özilhan ınstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla göz doldurdu.
Davetler Sanatseverleri buluşturan sergi!

Sanat tutkunları Deniz Say’ın “Döngü” sergisinde bir araya geldi.
Güncel Şenler'in Bodrum buluşması!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen Bodrum'da kızı Suzan Şen, oğlu Metin Şen ve torunlarıyla bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.