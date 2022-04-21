Bebek'te koyu sohbet...

Uzun yıllar aşk yaşayan ve ilişkileri hep çalkantılı olan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza çifti, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sıcak havayı fırsat bilen ikili, Bebek Park'ında sohbet etti. Bir çınarın gölgesinde oturan ve liseli aşıklar gibi poz veren ikili, sonrasında spor hareketleri denemeye başladı. Sevgilisinin yanından kalkan sportif Sponza, amuda kalkmaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra Kutluay'ın yardımıyla ayaklarını amuda kalkmış şekilde ağaca dayayan sosyetik güzel, "Başardım" diyerek hareketi sonlandırdı. 2 saat boyunca parkta aşk tazeleyen ikili, muhabirlerin görüntü aldığını fark edince birlikte parktan ayrıldı.

Hakan YAĞCI