Bebek'te yoğun gün...

İş insanı Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal’la Bebek caddelerindeydi. Birlikte yürüyüş yapan çift kendini çeken gazetecilere selam verdikten sonra Boğaz'a karşı yürüdü. Eşi Romina Garih ile birlikte yürüyüş yapan iş insanı Niv Garih Bebek'te objektiflere yansıdı. Uzun süredir caddelerde gözükmeyen Garih çifti daha sonra bir mekanda dinlendi. İş insanı Okan Özkaynak'ın eşi Selin Habbab Özkaynak, Bebek'te bir arkadaşıyla ayaküstü sohbet etti. Birlikte kısa bir süre konuşan Selin Hanım daha sonra arkadaşıyla birlikte caddeden ayrıldı.

Hakan YAĞCI