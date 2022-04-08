Caddeler

Bebek'te yoğun gün...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Niv-Romina Garih, Ali Gürsoy ve Selin Habbab Özkaynak Bebek'te objektiflere yansıdı.

08 Nisan 2022 Cuma
Bebek'te yoğun gün...

İş insanı Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal’la Bebek caddelerindeydi. Birlikte yürüyüş yapan çift kendini çeken gazetecilere selam verdikten sonra Boğaz'a karşı yürüdü. Eşi Romina Garih ile birlikte yürüyüş yapan iş insanı Niv Garih Bebek'te objektiflere yansıdı. Uzun süredir caddelerde gözükmeyen Garih çifti daha sonra bir mekanda dinlendi. İş insanı Okan Özkaynak'ın eşi Selin Habbab Özkaynak, Bebek'te bir arkadaşıyla ayaküstü sohbet etti. Birlikte kısa bir süre konuşan Selin Hanım daha sonra arkadaşıyla birlikte caddeden ayrıldı.

Hakan YAĞCI

Niv-Romina Garih Ali Gürsoy Selin Habbab Özkaynak bebek cadde

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