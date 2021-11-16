Caddeler

Keyifli cadde turu...

İş insanı Ali Dürüst, Uğur Ayayadın ve eşi Deniz Ayaydın çifti ile Nazlı Keçili Bebek caddelerinde objektiflere yansıdı.

16 Kasım 2021 Salı
Keyifli cadde turu...

Güneşli havayı fırsat bilen Ali Dürüst, Boğaz'da form tuttu. Uzun süre yürüyüş yapan ve sağlığına dikkat eden iş adamı Dürüst, arkadaşıyla birlikte yaptığı sporun ardından hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu. İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Ayaydın ve eşi Deniz Ayaydın'da Bebek'teydi. Çift bir kafede dostlarıyla vakit geçirdikten sonra mekanın önünde araçlarını bekledi. Nazlı Keçili ise köpeklerini gezdirmek için Bebek'i tercih etmişti. Keçili, sahilde köpeklerini gezdirdikten sonra Bebek'ten ayrıldı.

Onur AYDIN

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