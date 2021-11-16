Keyifli cadde turu...

Güneşli havayı fırsat bilen Ali Dürüst, Boğaz'da form tuttu. Uzun süre yürüyüş yapan ve sağlığına dikkat eden iş adamı Dürüst, arkadaşıyla birlikte yaptığı sporun ardından hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu. İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Ayaydın ve eşi Deniz Ayaydın'da Bebek'teydi. Çift bir kafede dostlarıyla vakit geçirdikten sonra mekanın önünde araçlarını bekledi. Nazlı Keçili ise köpeklerini gezdirmek için Bebek'i tercih etmişti. Keçili, sahilde köpeklerini gezdirdikten sonra Bebek'ten ayrıldı.

Onur AYDIN