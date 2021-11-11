Hanımların Bebek turu...

Hareketli günlerine dönen Bebek'te ünlü isimler HT Kulüp objektiflerine yansımaya devam ediyor. Merhum Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy tek başına Bebek'teydi. İpek Hanım, gazetecilere selam vererek aracına doğru yürüdü. Caddeler sıklıkla rastladığımız Edvina Sponza ise çikolata yiyerek Bebek'te tur attı. Ayşegül Dinçkök'ün kızı Mutlu Dinçkök Arnavutköy’de görüntülendi. Bir süredir kendini işine veren Mutlu hanımı sosyal alanlarda görmek mümkün olmuyordu. Bir arkadaşı ile buluşmak için yola çıkan Dinçkök, sahilde yürürken objektiflere yakalandı.

Onur AYDIN