Caddeler

Bebek ziyaretçileri

İş insanı Halis Komili'nin eşi Alev Komili, Nergis Pekuysal ve Gözde Şavkan ile annesi Figen Çarmıklı önceki gün Bebek'teydi.

25 Haziran 2021 Cuma
Bebek ziyaretçileri

İş dünyasının yakından tanıdığı Halis Komili'nin eşi Alev Komili önceki gün Bebek’teydi. İşlerini halletmek için tek başına Bebek'e gelen Alev Hanım daha sonra bir taksi çağırarak semtten ayrıldı. İşadamı Aytek Şavkan'ın eşi Gözde Şavkan'da annesi Figen Çarmıklı ile Boğaz hattındaydı. Gazetecilere selam veren Gözde Şavkan daha sonra çocukları için balon alarak annesiyle birlikte çocuklarını okuldan almaya gitti. Nergis Pekuysal ise Boğaz havası alan isimler arasındaydı. Bebek sahilinde rastladığımız Pekuysal, kız kardeşiyle birlikte konuşarak güzel havanın keyfini çıkarttı.

Ferit TUĞLUK

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