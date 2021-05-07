Caddeler

Bebek ziyaretçileri...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Haldun-Zeynep Üstünel çifti ile iş insanı Fehmi Zorlu Bebek'te görüntülendiler.

07 Mayıs 2021 Cuma
Bebek ziyaretçileri...

Tam kapanma dolayısıyla kurallara uyarak evlerinde kalan sosyetenin ünlü isimleri ihtiyaçlarını gidermek için zorunlu olarak çıktıkları Bebek'te objektiflere yansıdılar. Eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi iş insana Haldun Üstünel ve eşi Zeynep Üstünel, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Köpekleri nedeniyle sokağa çıkma yasağından muaf olan Haldun-Zeynep Üstünel, gazetecilere poz vererek ayaküstü sohbet etti. Nişantaşı’nda oturduklarını ifade eden Haldun Üstünel, “Eviminiz tadilata aldık. Bebek’te ofisimizde kalıyoruz. Bugün de köpeği dışarı çıkardık” diye konuştu. İkili, daha sonra yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti. Golf tutkusuyla ön plana çıkan isimlerden Fehmi Zorlu da ünlü semtte görüntülenenler arasındaydı. Zorlu, küçük bir alışveriş yaptıktan sonra kahve alarak evine doğru yürüdü.

Ferit TUĞLUK

Haldun-Zeynep Üstünel Fehmi Zorlu bebek Tam kapanma kısıtlama

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