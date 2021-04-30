Caddeler

Bebek'te koyu sohbet

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendiler.

30 Nisan 2021 Cuma
Bebek'te koyu sohbet

Sosyetenin tanımış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek Parkı'nda görüntülendiler. Güzel havayı fırsat bilen Sponza ve sevgilisi bir bankta oturup koyu bir sohbete daldı. Tam kısıtlama öncesi dışarıda zaman geçiren Sponza ile uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi İbrahim Kutluay güzel havanın keyfini birlikte çıkardı. Koronavirüsü atlatan İbrahim Kutluay geçtiğimiz haftalarda Edvina Hanımla buluşmuş ve kendini görüntüleyen muhabirlere "Evet, buluştuk çok şükür" ifadelerini kullanmıştı.

Ferit TUĞLUK

Edvina Sponza İbrahim Kutluay bebek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Bebek'te koyu sohbet

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendiler.
Caddeler Boğaz havası aldılar

Cemiyet hayatının ünlü isimleri tam kapanma öncesi Bebek'te Boğaz havası aldı.

Caddeler Spor ve alışveriş bir arada

Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek’te sabah yürüyüşü yaptıktan sonra alışveriş yaptı.
Güncel Mermerci'ye 40. yaş kutlaması!

Sosyetik güzel Derin Mermerci, 40. yaşını yakın dostlarının sürpriziyle kutladı.
Güncel Çarmıklı, koronavirüse yakalandı!

Çarmıklı Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çarmıklı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Güncel Aşıklar'dan bebek müjdesi!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Murat Aşık ve Gökçen Paprika Aşık anne ve baba olacaklarının müjdesini verdi.
Magazin Hattı 'Bir Dilek Tut Derneği' farkındalık yarattı

Bir Dilek Tut Derneği Dünya Dilek Günü’nde “Dilek Umutla Başlar, Umut Seninle Başlar” sloganıyla yeni kampanyalarını duyurdu.
Caddeler Bebek yine cıvıl cıvıl...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Berna Çebi, İpek Toplusoy ve Nergis Pekuysal Bebek caddelerinde objektiflere yansıdılar.
Güncel Eskişehir'de yarış heyecanı...

Ralli tutkusuyla tanınan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, üç gün süren European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir yarışına katıldı.

Güncel Koçibey'den, Dürüst'e özel dekorasyon!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alara Koçibey, arkadaşı Elif Dürüst'ün evini dekore etti.
Haftanın Şıkları Beyaz tutkunu

Bahar Şer
Güncel Koç'tan kızına özel kutlama

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Aylin Koç'un doğum gününü kutladı.