Bebek'te koyu sohbet

Sosyetenin tanımış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek Parkı'nda görüntülendiler. Güzel havayı fırsat bilen Sponza ve sevgilisi bir bankta oturup koyu bir sohbete daldı. Tam kısıtlama öncesi dışarıda zaman geçiren Sponza ile uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi İbrahim Kutluay güzel havanın keyfini birlikte çıkardı. Koronavirüsü atlatan İbrahim Kutluay geçtiğimiz haftalarda Edvina Hanımla buluşmuş ve kendini görüntüleyen muhabirlere "Evet, buluştuk çok şükür" ifadelerini kullanmıştı.

Ferit TUĞLUK