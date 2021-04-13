Boğaz'da spor keyfi

4 yıllık sevgilisi Yasemin Güçkan Özyeğin ile geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, düğün sonrasında ilk kez Bebek'te görüntülendiler. Balayını pandemi şartları yüzünden erteleyen yeni evli çift günlerini İstanbul'da değerlendirdi. Birlikte boğaz havası alarak spor yapan Özyeğinler, uzun süre yürüyerek sohbet etti. İş insanı Murat Özyeğin, Yasemin Güçkan Özyeğin'e romantik bir dağ evinde evlenme teklif etmiş, çift Hüsnü ve Ayşen Özyeğin’in evinde, aile arasında yapılan bir törenle nikah masasını oturmuştu.

Hakan YAĞCI