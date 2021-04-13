Caddeler

Koronavirüs sonrası ilk kez Bebek'te...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza, sevgilisi İbrahim Kutluay'ın koronavirüsü yenmesinin ardından ilk kez Bebek'te birlikte görüntülendiler.

13 Nisan 2021 Salı
Koronavirüs sonrası ilk kez Bebek'te...

Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi İbrahim Kutluay, birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, mutfak alışverişi yapmak için markete gittiklerini söyledi. Koronavirüsü yenmesinin ardından karantina sonrası sevgilisi Edvina Sponza ile birlikte görüntülenen Kutluay, "Evet, buluştuk çok şükür" ifadelerini kullandı. Edvina Sponza ile birçok kez ayrılıp, barışan ünlü isim, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp, barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" diyerek, ilişkilerine son verdiklerini söylemişti. Ardından sevgilisi ile barışan İbrahim Kutluay, gazetecilerin "Evlilik kararı mı aldınız?" sorusuna teşekkür ederek yanıt vermişti.



Edvina Sponza İbrahim Kutluay Covid-19 bebek

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