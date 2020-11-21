Koç, dostlarıyla stres attı

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ali Koç, yakın dostları Taha Tatlıcı ve Rezzan Benardete ile bir araya gelerek stres attı.

Fenerbahçe spor kulübü başkanı ve iş insanı Ali Koç önceki akşam Bebek'te bulunan mekanda yakın arkadaşları Taha Tatlıcı, Rezzan Benardete gibi isimler ile birlikte akşam yemeği yedi. Futbolda yaşanan inişli çıkışlı haftalar sonrası Ali Koç yakın dostları ile birlikte sohbet edip stress attı. Pandemi dolayısı ile mekandan tam zamanında ayrılan Ali Koç çıkışta gazetecilerin “Los Angeles’da 14.5 milyon dolar değerinde bir malikene aldığınız doğru mu?” sorularına “Ayaküstü röportaj mı yapacağız? Kolay gelsin” diyerek çıkan haberleri yalanlamadı.

Tolga ASLAN