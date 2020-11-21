HT KULÜP
Arama

Koç, dostlarıyla stres attı

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ali Koç, yakın dostları Taha Tatlıcı ve Rezzan Benardete ile bir araya gelerek stres attı.

Fenerbahçe spor kulübü başkanı ve iş insanı Ali Koç önceki akşam Bebek'te bulunan mekanda yakın arkadaşları Taha Tatlıcı, Rezzan Benardete gibi isimler ile birlikte akşam yemeği yedi. Futbolda yaşanan inişli çıkışlı haftalar sonrası Ali Koç yakın dostları ile birlikte sohbet edip stress attı. Pandemi dolayısı ile mekandan tam zamanında ayrılan Ali Koç çıkışta gazetecilerin “Los Angeles’da 14.5 milyon dolar değerinde bir malikene aldığınız doğru mu?” sorularına “Ayaküstü röportaj mı yapacağız? Kolay gelsin” diyerek çıkan haberleri yalanlamadı.

Tolga ASLAN

Etiketler
Ali Koç Rezzan Benardete bebek yemek GECE
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler ‘Atatürk’ temalı sergi 20 Kasım 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Tophane-i Amire'de sanat... 19 Kasım 2020 Perşembe Devamını Oku
Davetler Bebek'te güzelleştiren açılış 17 Kasım 2020 Salı Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X