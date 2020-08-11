beIN Sports’dan kendi kalemize gol!

Türkiye’nin, Türk futbolunun 185 milyon abonesi olan bir dijital platformda 3-5 dakikalık tanıtımını yapmak için kaç para harcamak gerekir acaba?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun takımların harcama limitleriyle uğraşmaktan böyle bir konuyu düşünmeye, böyle bir tanıtım için çalışma yapmaya pek vakti olmuyor galiba!

Dün PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool ve Fenerbahçe gibi devlerde futbol oynamış Fransız yıldız Nicolas Anelka üzerine çekilmiş ‘Anelka: Misunderstood’ belgeselini Netflix’te izlerken bunun düşündüm.

Liverpool’da, Real Madrid’de Arsenal’de geçirdiği günler o günlere ait görüntülerle anlatılırken Anelka’nın Fenerbahçe ve Türkiye günleri 45 saniyeye sıkıştırılmış; transferi sonrası uçaktan inişi, havaalanında sarı-lacivertli taraftarların karşılaması, Fenerbahçe Sportif Direktörü Volkan Ballı'nın sözleri, birkaç fotoğraf ve “Real Madrid ve İspanya’da yaşadıklarıma benziyordu” cümlesinden ibaretti.

F.BAHÇE FORMALI ANELKA GÖRÜNTÜSÜNE FAHİŞ FİYAT

Belgeselin yönetmeni Éric Hannezo, sarı-lacivertli kulübe gelmiş geçmiş en iyi yabancı futbolculardan biri olan Anelka’yı sanki Fenerbahçe’ye ‘geçerken uğramış’ gibi gösterip geçmesi tuhaftı.

Bu tuhaflığın nedeni bugün ortaya çıktı!

Anelka’nın Fenerbahçe’de oynadığı dönemdeki görüntülerin sahibi beIN Sports belgeselin yapımcılarına görüntü vermediği için ünlü yıldızın sarı-lacivert formalı yılları birkaç fotoğrafla geçiştirilmiş.

İşin aslı ise şu; Éric Hannezo belgeselinde Anelka’nın Fenerbahçe günlerini anlatmak için daha fazla süre planlıyor.

Fransız yıldızın ‘Çubuklu’yla görüntülerine ulaşmak için beIN Sports’la temasa geçiyor.

beIN Sports, Hannezo’yu görüntüler için bir telif ücreti söylüyor. Anelka’nın Real Madrid, Arsenal, Liverpool, PSG yılları için de telifler ödeyen yönetmen ve yapımcı firma istenen ücretin yüksekliği karşısında şaşırıyor.

Bir süre düşünüp tekrar dönüyorlar. Ancak beIN Sports istediği ücrette diretiyor: “Ya bu para olur ya da görüntü olmaz!”

Bunun üzerine Eric Hannezo, Anelka’nın Fenerbahçe yıllarını 45 saniyede geçiştiriyor!

İHALE PARASINI GÖRÜNTÜ TELİFİNDEN Mİ ÇIKARACAK!

Peki burada kaybeden kim? 5 Ağustos’ta Anelka belgeselini izlemek için ekran karşısına geçen Fenerbahçe taraftarları, futbol severler mi?

Bence çok daha fazlası!

Kaybeden Türkiye, Türkiye futbolu!..

185 milyon abonesi olan bir platformda Fenerbahçe markasının, Türkiye’nin, Türk futbolunun tanıtımı yapılması fırsatı beIN Sports’un, başka kelime bulamadığım için bunu kullanacağım, ‘açgözlülüğü’ yüzünden kaçırılıyor.

Birçak yıl önc 500 milyon dolar bedelle yayın ihalesini alan, paranın yarısını Türk Lirası olarak ödeyen; kalan yarısını da dolar kurunu 5.80 TL’ye sabitleyen beIN Sports, bir süre önce yüzde 30 indirim istemiş ve yıllık bedeli 410 milyon dolara indirmişti. Serdar Ali Çelikler, beIN Sports’un bu paranın da yarısı TL yarısı da 5.80 dolardan sabitlediğini ve asıl bedelin 350 milyon doların da altına indiğini yazıp eklemişti: “beIN, yeni bir indirim daha istedi. Önerileri yıllık 1 milyon 750 bin TL. Yani dolar kurunun 7 liralık haliyle 250 milyon dolara karşılık geliyor.”

HAGI, ALEX BELGESELİNDE DE TÜRKİYE OLAMAYACAK MI?

Yayın ihalesi için ödediği paradaki indirimler yetmemiş olacak ki beIN, şimdi de elindeki arşiv görüntüler için yüksek fiyatlar istiyor!

Transferlerdi, takımların harcama limitleriydi derken Anelka’nın belgeselinde Fenerbahçe formalı görüntülerinin olmaması araya kaynar gider... Ancak gitmemeli!

Yarın Hagi belgeseli yapıldığında Galatasaray formalı görüntüleri olmayacak mı? Ya da Alex de Souza’nın Fenerbahçe formalı görüntüsü olmadan bir belgeseli olabilir mi? Ricardo Quaresma’nın hayatından Beşiktaş formasını çıkarabilir misiniz?

Hagi, Alex, Q7, Drogba, Falcao, Sneijder, Guti gibi yolu Süper Lig’den geçen dünya yıldızlarının Türkiye günlerinin tıpkı Anelka gibi 45 saniyede geçiştirilmemesi için futbol federasyonunun devreye girmesi gerek belki de...

Yeni yayın ihalesinde ya da mevcut anlaşmaya bu çapta dünya yıldızlarının hayatlarını anlatan belgesellerde, filmlerde görüntülerinin kullanılması için bir madde eklenebilir.

Eminim, beIN Sports’un Anelka belgeseli için istediği telif ücreti 185 milyon abonesi olan bir dijital platformda Türkiye’nin, Türk futbolunun, Fenerbahçe markasının tanıtım maliyetinin yanında devede kulaktır!