İlişki bilmecesi başladı vatana, millete hayırlı olsun

Hadise, ayrılık mesajı yayınladı.

Kaan Yıldırımlar, takip ettiği sevgilisi Hadise’yi takipten çıkarttı, paylaştığı fotoğrafları sildi.

Sonra ne oldu?

Olan oldu.

Klasik “Ayrıldılar-Barıştılar” bilmecesi başladı.

Vatana millete hayırlı olsun.

Olmazsa olmaz malum.

Önce ayrılacaklar.

Sonra barışacaklar.

Sonra da “Hooop” yeniden ayrılacaklar.

Sonra yeniden barışacaklar.

Bu klasik bilmece biraz devam edecek.

Sonra da tamamen bitecek.

Yani Hadise ve Kaan da klasik ilişki formatına girdi.. Daha da bu ikiliden bir şey olmaz…

Unutmadan

-Hakan Altun’un, Gonca Vuslateri ile birlikte olmaya başladıktan sonra gözler haliyle bu çifte çevrildi. Son bir kaç gündür de “Hakan Altun, Gonca Vuslateri’den sonra herkesi sildi” diye haberlere denk geldim. Meğer sosyal medya hesabından herkesi silip sadece Gonca’yı takip etmeye başlamış. Ancak bildiğim kadarıyla Hakan zaten kimseyi takip etmiyordu Instagram hesabından. İlk kez sevgilisi Gonca’yı takibe aldı. Yani doğrusu bu olacak. Unutmadan söyleyeyim dedim…

Yılbaşı alışverişi yapanları görünce mutlu olmak

Sizi bilmem ama benim pandemi döneminde en vazgeçilmezim tayt, eşofman ve pijama üçlüsü.

Olmazsa olmazlarım.

Zaten süs-püs yapmayı bile unutmuşum.

Topuklu ayakkabılarımı kaç aydır giymiyorum hatırlamıyorum bile.

Ama topuklu ayakkabı giyen, süslenen püslenen insanları görünce bayılıyorum.

Bu hafta da bol bol gördüm.

Evet evet şaşırmadınız.

Gerçekten geçen hafta Nişantaşı sokaklarında dolanırken bir hayli süslü-püslü insan gördüm.

Tıkır tıkır topuklu ayakkabılarıyla dolanıp alışveriş yapıyorlardı.

Eller kollar poşet doluydu.

İçim açıldı.

Umut doldu.

Uzun süredir böyle bir hareketlilik görmüyordum. Düşünün ki, bu hareketliliğin beni mutlu edeceğini tahmin etmezdim.

Keza özellikle yeni yıl zamanı Nişantaşı’nın kalabalıklığından sık sık şikayet ederdik.

Ki şu günler gösteriyor ki, ne kıymetliymiş meğer.

Ne güzelmiş. Ne değerliymiş.

Tabii hareketlilik geçmiş dönemlerdeki gibi fazla değil. Ama olsun bu hareketlilik bile birçok esnafın yüzünü güldürdü.

Bu arada yeni yıl heyecanına giren bir kesim var.

Evet evet var.

Hem eşine, dostuna hediye alıyor.

Hem de kaçacak güvenli yer arıyorlar.

Kimisi ev kiralıyor.

Kimisi Alaçatı-Bodrum-Marmaris-Kaş-Kalkan gibi yerlerde güvenlikli otel peşinde.

Bildiğim kadarıyla Alaçatı ve Bodrum’da açık olan otellerde yer kalmamış.

İnsanlar dört günlük karantina döneminde kaçmayı planlıyor.

Yeni sene için istek listeniz hazır mı?

Her sene hazırladığım listeme bu sene şöyle başlayacağım ve hatta defalarca tekrar tekrar yazacağım.

-Covid 19 illeti yok olsun.

-Herkes sağlığına kavuşsun.

-Normal hayatımız geri gelsin.

İnanın şu an hiç sağlıklı başka da bir şey düşünemiyorum. Yeni seneden, başka hiç bir dilediğim ve isteğim yok.