Adam çileden çıkmış daha ne yapsaydı!

Pandemi yüzünden ara verilen “Mission Impossible 7” filminin çekimleri yeniden başlandı.

Setten ilk fotoğraf kareleri yerine, bağıran, küfür eden bir Tom Cruise ses kaydı ortaya çıktı.

Bu ses kaydında Tom Cruise korona önlemlerine uymayanlara sinirleniyor. Ve “Hollywood durma noktasına geldi. Özür dilemek yok. Onu, endüstri kapandığında evlerini kaybedenlere söyleyebilirsiniz. Biz bu lanet filmi durdurmayacağız. Anlaşıldı mı? Bir daha görürsem s..tir olup gidersiniz!” diyor.

Ses tonu yüksek ve çok gergin.

Ve evet çok sinirli!

Belli ki, zorlu şartlarda ve tedirgin bir durumda çekimleri tamamlamaya çalışıyor.

Kendisi ile birlikte bir sürü çalışanın da sorumluluğunu almış.

Aynı zamanda filmi tamamlamak için, oyuncular ve film ekibini dışarıdan izole bir yerde tutabilmek adına kendi cebinden 500 bin sterlin ödeyerek bir gemi kiraladığı da biliniyor.

Tüm bunların yanında bazı tipler, kalkmış Tom Cruise’un sinirlenmesine, bağırmasına, “Vay nasıl bağırırmış”, “Vay bu nasıl bir egoymuş” diye eleştiriyor.

Siz gerçekten emin misiniz?

Sizce Tom Cruise neyin egosunu yapıyordur?

Ego yapması için koronayı mı beklemiş. Çok komik!

Adam belli ki, delirmiş!

Biz bile maske takmayanları görünce öfkeleniyoruz. Ağız dolusu küfür ediyoruz. Sokaklarda millet birbiriyle maske yüzünden kavga ediyor.

Her akşam haberlerde izliyoruz densizleri.

Korona ile dalga geçenleri. İnsanı delirtirler. Önlemleri ciddiye almayanları.

Ki, Tom Cruise, dünya starı. Adamın paraya ihtiyacı yok.

Umurunda mı olur Allah aşkına. Bir filmi de tamamlamasın. Oturur milyar dolarlık evinde.

Fakat, “Binlerce insan işsiz kaldı, biz öncü olarak çekimlere yeniden başladık, bir sürü yapım daha çekime başlayacak ama kurallara uymazsak çekimler durdurulacak” diye yırtınıyor adam.

Birileri de kalkmış “Ego” diyor, bilmem ne diyor?

Bence bu bağırmayı, böyle değerlendirenlerin “ego”su çok yüksek.

Allah aşkına biraz şu işi ciddiye almak gerek. Önlemlere uyarak da işler yürüyebilir.

Gerçekten birçok sektör durma noktasında. Çok kişi aylardır maaş alamıyor, para kazanamıyor.

Ki bana göre Tom Cruise az bile yapmış.

Yakında bizim ülkemizde de görebiliriz böyle şeyler.

Çünkü gerçekten bazı tipler bu olayı tamamen eğlence görüyor. Çoğu insan ciddiye almıyor.

Yani ister Tom olsun, ister bir başkası. Her şekilde çileden çıkartır bu durum, çok normal.

İnsanlarda artık sabır kalmadı!

2020’de neyin ne olacağı gerçekten belli olmadı

Bu yıl maşallah başımıza gelmeyen kalmadı.

En başta korona illeti başımıza açıldı.

Ve hala da kurtulamadık. Ne zaman kurtuluruz belli değil!

Deprem, doğa olayları derken çok üzüldük. Ciddi kayıplarımız oldu.

Bu yıl bir yüzümüz gülmedi.

Magazin haberleri biraz eğlendirir, bizi girdiğimiz derin üzüntülerden çıkartır dedik. O da yalan oldu.

Magazin dünyası da, bu yıl suyu çıkmayan, kurumuş limon gibiydi.

Ki, Demet Akalın yirmi yıldır güzel bir cümle kurmadığı Demet Şener için “Demet Şener de güzel kadındır” dedi.

Amanda aman…

Harbi değişik bir yıl oluyor.

Ve daha da olacağa benziyor. Bakalım bundan sonra neler göreceğiz.

Mesela Demet Şener de Demet Akalın için “İyi kadındır aslında” der mi?

Mesela Ajda Pekkan, “Bülent Ersoy’u dinlemeye doyamıyorum. Her akşam onu dinliyorum. Bıkmadan usanmadan çok severim” der mi?

Mesela küsler barışır mı?

Hiç olmayacak kişiler el ele ekranda boy gösterir mi?

Mesela eski güzel programlar yeniden ekranlarda olur mu?

Mesela eskisi gibi magazin dergileri, gazeteler yeniden popüler olur mu?

Mesela eskisi gibi güzel magazin programları yapılır mı?

Olur mu olur?

Entresan bir yıl yaşıyoruz. Ne olacağı belli mi olur

Tarkan bile sıkıldıysa biz ne yapalım?

Önceki gün mahallemizin kuaföründe çalışan Nur “Esin Hanım bıktık, yıldık. Baksanıza Tarkan bile sıkılmış. Yani Tarkan bile sıkıldıysa biz ne yapalım. Bitsin artık şu korona” dediğinde güldüm.

Nur haklı. Sıkıldık, eskisi gibi işler yok. Her şey durma noktasına geldi.

Ama Tarkan da insan.

Bu korona illetinin zengin-fakir, ünlü-ünsüz, genç-yaşlı, erkek-kadın seçtiği yok ki!

Bu yüzden sabır herkese lazım. İster Tarkan’a, ister Nur’a, ister sana, ister bana…

Yani kısacası Tarkan da insan. Tamam başka insanlar gibi her zaman sokaklarda, dışarlarda değildi, hep evindeydi. Ama yine de özgürdü.

İnsanın özgür olduğunu bilmesi kadar güzel bir şey olabilir mi?

Kadınlar iş başında

Çalışan, üreten, boş durmayan kadına hayranım. Zaman zaman bu kadınlardan, sizlere de bahsediyorum.

Ebru Erberdi de, bunlardan biri.

Uzun yıllar önce önce başladı herkesin evine, lezzetleri yemekler ulaştırmaya.

Şimdi ise harika iki ortağı var. İrem Güreli ve Nilüfer Elif Jah.

Bu üç kadın isteyen firmalarıyla herkesin evine harika sofralar kuruyor. Ve özellikle evlerde geçirilecek yılbaşı gecesi için de kolları sıvadılar.

Harika sofralara bir de lezzetli hindiler yapıyorlar ki, tam parmakları yemelik. Geçtiğimiz yıllarda tadına bakmışlığım var.

Evlere kapandığımız “Her gün evde yemek yapıyorum. Bugün de kendimi şımartayım” diyorsanız aklınızda olsun derim. Pişman olmazsınız.