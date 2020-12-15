Hadise’yi örnek alıyorum

Hadise ve Kaan aşkı ne güzeldi.

Ne güzel fotoğraflardı.

Ne güzel bakışmalardı.

Ne güzel el ele, gönül gönülelerdi.

Ama sonra!

Klasik bitti.

Ve Hadise’nin anlamlı mesajı ile bitti.

Ve sonrasında “Bu yüzden bitti”, “Şu yüzden bitti”, “Fotoğraf silindi”, “Takipten çıkartıldı”, “Hediyeler geri gönderildi" bla bla bla başladı.

Klasik…

Ama ben buna takılmıyorum. Bu klasik. Ben Hadise’yi şu yönüyle takdir ediyor ve örnek alıyorum.

Mesela her analizin yapıldığı sosyal alemde Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’ı sosyal medyadan hiç takibe almadı.

Ve ana sayfasından bir kare fotoğraf bile paylaşmadı.

Sadece 24 saat görüntü kalan story'lerinden paylaştı.

Fakat, Kaan Yıldırım öyle mi?

Kaan, Hadise’yi takip ediyordu ve fotoğraflarını bile paylaştı.

Ama kızımız Hadise, soyadı gibi “Açıkgöz”, çıktı ve ketum davrandı.

Aşk bitince de “Hadise fotoğrafları sildi, takipten çıkarttı” gibi bir haberin içinde de yer almadı.

Helal!

Bak Kaan için, “Hadise mesajından sonra sinirlendi, takipten çıkarttı ve fotoğrafları sildi” diye başladı…

Ve sonrası geldi.

Bu demek oluyor ki!

Hadise hareketi gerçekleştireceğiz önümüzdeki zamanlarda.

Tertemiz…

Mis gibi.

Hem ilişki sonrası zahmete girmiyorsun.

Yani, emin olmadan, aşk, ilişki tam sapasağlam temellere oturmadan, uzamayacak gibi görünüyorsa takip etmeyeceksin sosyal medyada. Başkasına da malzeme vermeyeceksin…

Like yapmayacak ve fotoğraf paylaşmayacaksın…

Budur!

Sosyal medya aşklarına uymaz

Tabii az önce yazdığım satırlar sosyal medya aşıklarına zor gelir. Bazı insanlar var ki, sadece konuşulsun, haber olsun diye sosyal medyada birilerini takip ediyor, birilerini beğeniyor ve birileri ile fotoğraf paylaşıyor.

Sırf konuşulsun diye. Anlayacağınız Hadise tutumu uymaz bazılarına.

O bazıları göstermek için çaba sarf ediyor.

Güler misin ağlar mısın?

Korona yasaklarını, hastalanan insanları, her gün verdiğimiz kayıpları bazıları eğlence sanıyor.

Bursa’da bir gurup çocuk, kısıtlama sırasında sokağa çıkmış.

Ardından da polisi arayıp, kendilerini şikayet etmiş.. Polis gelince de kaçışıyor bir de gülüşüyorlar.

Güler misin, ağlar mısın?

Yazıktır gerçekten yazık.

Bazıları durumu eğlence olarak algılıyor. Üstüne üstlük memleketin memurunu da meşgul ediyor.

Sağlık çalışanlarına üzülüyorum en çok. Gerçekten yazık. Aylardır mücadele veriyorlar.

Ve bu densizler yüzünden de çok kurum kapılarını kapattı.

Çalışamıyor. İşsiz kaldılar.

Mesela müzisyen müzik aletlerini satıyor ayakta kalabilmek, geçinebilmek için.

Ama olayı hala eğlence gibi algılayan, densizler var oldukça daha da kötü günler yaşayacağız belli ki!

Allah gerçekten yardımcımız olsun.

Lütfen sağlık çalışanlarımızı biraz düşünün

Hayır bu densizlere gerçekten ceza verilmeli ceza.

Hem polislerimizi meşgul ediyor hem de hastanelerde çalışan hiçbir sağlık çalışanımızı düşünmüyorlar.

Lütfen biraz olsun sağlık çalışanlarımızı düşünün.

Aylarca ailelerini doğru düzgün görmüyor, izin yapmıyorlar.

Bizler için canla, başla gece-gündüz demeden çalışıyorlar.

Böyle saçmalıklar yapmadan önce az biraz düşünün. Allah beyin vermiş.

O beyni de düşünmeniz için vermiş.

Son günlerde en çok aldığım iki soru

-Aşı ilgili ne düşünüyorsun ve yaptırmayı düşünüyor musun? Mesela hangi aşıya çok güveniyorsun? Alman mı? Çin mi?

-Yılbaşında dört gün yasak olur mu sence? Yasak olursa sen ne yapacaksın? İstanbul dışına mı gidersin, arkadaşlarınla mı buluşursun, yoksa evde tek başına mı olacaksın?

Ben bu soruları alıyorum almasına ama insanların da kafası karışık bu iki konuyla ilgili.

Aşı.

Ve yılbaşı gecesi.

Ben ikisine de şöyle hızlı yanıt vereyim.

1- Zamanında, kızamık, su çiçeği, verem gibi aşıları olduğumuza göre korona aşısını da hiç düşünmeden olurum. Neden olmayayım ki? Ömrümün sonuna kadar evde oturacak halim yok. Eğer daha iyi olacak ve beni koruyacak ise tabii ki olacağım.

2- Evet aylardan en sevdiğim aydır Aralık. Yeni bir seneye girişin en güzel ayıdır. Ama maalesef bu Aralık’ın, Mart ayından bir farkı yok benim için. Bu yüzden de öngörülen yasaklara tabii ki uyacağım. Ve uzun süredir yaptığım gibi kalabalıklara girmeyeceğim. Size de tavsiye ederim.