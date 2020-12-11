Yeni kadın oyuncular hep birbirine benziyor

Malumunuz evlerde olduğumuz, her diziyi ve filmi izlediğimiz şu günlerde ben de her Türk dizisinden haberdarım hiç olmadığı kadar.

Ve son zamanlarda en dikkatimi çeken durum da, yeni kadın oyuncularının hepsinin birbirine benzemesi.

-Saçları uzun ve ortadan ayrılmış.

-Bakışları ifadesiz.

-Rol yapma tarzları hep aynı.

-Dudaklarının boyutları aynı.

-Tavırları aynı.

-Çeneleri aynı.

Yani kendi stilleri yok hiç birinin.

Tek bir kadını izliyorum.

Sadece saç renkleri değişik sanki o kadar.

Ve hepsi de iyi dizilerde oynuyor. Bazıları kardeş gibi. Al hepsini kardeş dizisinde oynat hiç farkları yok.

Artık yüzlerine, gözlerine ne yaptırıyorlarsa ifadeleri birebir aynı olmuş.

Bir de birbirlerinin rollerinden çok etkileniyorlar sanırım.

Bence acilen bu durumdan vazgeçmeleri lazım. Yoksa gerçekten kalıcı olamayacaklar.

Güzellik ve yakışıklılık bir yere kadar.

Kendini yetiştirmezsen “Puf” bir anda bir bakmışsın yoksun.

Adlarını bile karıştırıyorum. Çoğunu hafızamda tutamıyorum. Çünkü kendi oyunculukları ile dikkat çekmiyor. Ancak proje ile dikkat çekip kendilerine yer buluyor sonra da yok oluyorlar.

Acilen tarzlarını bulmalarını tavsiye ederim.

Memleket olay seviyor

-Suda doğum yapılıyor olay oluyor.

-Bikini giyiyor, özgürce hareket ediyor, “Baban kızmıyor mu hiç?” diye olay oluyor.

-Mini etek giyiyor, “Vay sen misin mini etek giydin” deyip yine olay oluyor.

-Aşı geliyor olay oluyor.

-Aşı gelmiyor olay oluyor.

-Sokağa çıkma yasağı oluyor olay oluyor.

-Yasak olmuyor olay oluyor.

-Evden çıkmıyor olay oluyor.

-Eve girmiyor olay oluyor.

-Başörtü takıyor olay oluyor.

-Takmıyor yine olay oluyor.

-Siyasi görüşünü ilan ediyor “Vay yalaka” diye olay oluyor.

-Siyasi görüşünü ilan etmiyor, “Sinsi” diye olay oluyor.

Oluyor da oluyor.

Memleket olay seviyor.

Buralarda da şiddet çok fazla ama haber yapılmıyor

Hatırlar mısınız iki gün önce haberleri izlerken seyrettiğim fazla şiddet, taciz, kadın cinayetleri olaylarından bahsetmiş, “Sinirlerimiz laçka. Bu olayları yıllardır izleye izleye herkes daha da cinnet geçiriyor” diye bir yazı yazmıştım.

Avrupa’da yaşayın insanlarımızdan çok mesaj aldım.

Çoğu, “Buralarda da çok fazla bu tür olaylar yaşanıyor. Ama haberler de bu haberleri vermek yasak” dedi birçoğu.

Ki burada da bir zamanlar yasaktı.

Bu kadar aleni sürekli haber yapılmazdı.

Öğlen kuşağı, haberler, sabah kuşağı cinnet haberlerinden geçilmiyor.

E bunlar da yaşandıkça insanlar iyice zıvanadan çıkıyor.

Biraz daha insanları mutlu edecek programlar yapılsa.

Daha da keyiflense insanlar.

Memleketin magazin yorumcuları bile kavga ediyor, yalan yanlış yorumlar yapıyor.

Sürekli birilerine saldırma var.

Bu yayınların azalması gerekiyor.

Bu acık ve net!

Dijital dansöz

Önceki gün yazımda, “Yılbaşı gecesi dijital dünyada çok dansöz izleyeceğiz sanırım” diye yazdım.

O konuyla ilgili geri düşünler de oldu.

Evet evlere kapanacağımız yılbaşı gecesinde çok konser olacak. Ve saatler tam 00:00’ı gösterdiğinde dansöz olacakmış.

Dijital gazino, dijital konser, dijital yılbaşı eğlencesinde eskiye dönüş izleyeceğiz belli ki.