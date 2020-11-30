Yılbaşı gecesi online konserler yapılacak

15 Mart’ta ilk pandemi dönemi başladığı zaman Instagram üzerinden canlı yayınlar başlamıştı hatırlayın.

Canlı yayın yapmayan yok gibiydi.

Ardından konserler başladı. Bir ünlünün canlı yayın konseri bitiyor, bir diğerinin başlıyordu.

Şimdi ikinci kez evlere kapandık. Kimseden çıt çıkmıyor. Kimsenin keyfi yok.

Yani daha kimse başlamadı konsere falan, ama yakındır.

Belli ki, bu kez evlerde oturma uzun sürecek. Ve birileri başlayacak.

Mesela yılbaşı gecesi için çalışmalar başlamış bile ben duyuyorum.

Ünlü isimler canlı konserler düzenleyecek. Ama bu konserler için bilet satışı yapılacakmış.

Örnek vermek gerekirse önceki gece Dua Lipa “Studio 2054” adlı online canlı konseri live-now.com adresi üzerinde yapıldı ve biletleri 16.99 dolara satıldı. VIP biletler ise 25 dolardı.

Şimdi diyeceksiniz ki, “Ne alaka VIP. Online’nin VIP’si mi olur?”

Mis gibi de olmuş. Elin adamı yapmış.

VIP bilet alana sabaha dek sürecek after party açık açık kalmış.

Çok akıllıca ki. Kesinlikle VIP bilet çok fazla satılmıştır. Şimdi bakalım böyle bir cesareti bizim ülkemizde kim gösterecek.

Yani kimin konser bileti online üzerinden satılacak?

Akıllara ilk Tarkan, Kenan Doğulu, Sezen Aksu, Ajda Pekkan gibi isimler geliyor elbet.

Ama ben “Şu kişinin konser bileti çok fazla satılır” diyemiyorum.

Çünkü tam olarak kestiremiyorum bu online işini.

Belki ilk konserlerini yılbaşı gecesi için yapıp deneyecek ünlü isimler.

Başka seçenekleri yok. Her gün açıklanan bu rakamlarla yılbaşı gecesinde de hiç bir yer açılmayacak gibi. Bu yüzden de “Yılbaşı özel online programları”nın açıklanması bu hafta itibariyle başlar.

Hazır olun derim.

Ben de merakla bekliyorum.

Oteller daha sıkı denetlenmeli

Günlerdir “Restoranlar, gece kulüpleri kapalı ama otellerde partiler düzenleniyor” diye yazıyoruz.

Sonunda İçişleri Bakanlığı duruma el attı.

Otellere sıkı bir denetleme getirdi. Ama daha da sıkı takip edilmeli.

Çünkü otelde kalınıyor gibi gösterilerek odalarda partiler düzenleniyor sabahlara kadar.

Vur patlasın, çal oynasın eğlence hız kesmeden devam ediyor.

İsteyenlere de “İsterseniz odayı kullanırsınız, isterseniz kullanmazsanız” deniyor.

Daha sıkı denetlenmeli…

Kapadokya modası

Malumunuz yurtdışı seyahatleri yapılamıyor. Ki eğer eski günler olsaydı, korona belası başımızda kol gezmeseydi şu ara sosyal medyada en çok görüntüler Paris, Dubai, kar tatilleri olurdu.

Fakat bu görüntülerin yerine şu ara bol bol Kapadokya, balon, peri bacaları görüyoruz.

Çünkü “Korona morona dinlemeyip illa ki, gezen tozan” bir kesim Kapadokya’yı arşınlıyor şu ara.

Peri bacaları, balonlar, kayseri mantısı diye diye Kapadokya tatili yapıyor.

Ne diyim!

Bol gezmeler.

Şu insanları anlamıyorum

-Maske takmayanları.

-Maske takmamak için kavga edenleri.

-Otellerde partilen düzenlemek için direnenleri.

-Evlerinde bir sürü insanı toplayıp davet verenleri.

-Pozitif olan bir insana ziyarete gideni.

-O tatil senin bu tatil benim gezip dolaşanları.

-Koronayı takmayanları.

Anlamıyorum, anlamayacağım…