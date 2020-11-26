Hiç pişman değilim iyi ki de yapmışım

Yonca Evcimik, “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günün”de sözde kadın haklarını savunan bir şarkı ile çıka geldi.

“Ayıp Şeyler”i dinledikçe önce “Şaka mı?”, “Gerçek mi?” arada gidip geldim.

Çünkü Yonca’yı çok iyi tanıyorum çıkamadım işin içinden.

Şarkıyı dinlerken “Yahu kadını yerin dibine sokuyor galiba. Ben sözlerini mi anlamadım?” dedim dedim durdum.

Ama tanıdığım Yonca’nın böyle bir şey yapmayacağını çok iyi bildiğim için anlamaya çalıştım.

Ben de önce dinler dinlemez eleştirdim sosyal medyadan. Hatta “Keşke yapmasaymış” dedim de dedim.

Ama içime sinmedi. Sabah uyanır uyanmaz aradım Yonca’yı…

Bodrum’da ki evindeydi. Dedim ki, “Hayırdır Yonca ne oluyor? Neden yaptın böyle bir şarkı! Neden sormadın kimseye” dedim.

Bana “Böyle olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı reaksiyon gösterileceğini bilmiyordun. İyi ki yapmışım Esin. Bak konuşulmayanlar konuşulmaya başladı. Ahlaksızlar, küçük kızlarla evlenenler, üçüncü kadınlar. Bunları konuşmadan olmaz. Konuşa konuşa çıkacağız bu sorunların altından. Hiç pişman değilim” dedi.

Ben de merak ettiklerimi sordum. Hızlıca…

-Yonca hayırdır nereden çıktı bu şarkı?

Ataerkil bir toplumuz. Bir kere zaten “Erkek çocuk anneleri evladım sen yaparsın, senin elinin kiri. Hadi misafirlere pipini göster” ile başlıyor erkeğin egosu. Bunun önüne geçmek kadının kız ve erkek çocukluğunun eşitliği, anne ve babanın eğitimi ile ilgili bir şey. Bana “Hadi kızım kalk piyano çal” derlerdi, erkeğe “Pipini göster” olacak iş mi? İşte asıl sorun burada. Erkek çocuğun ayıp etmesi ile başlıyor. Otomatikman erkek ve kadın çocuğun ayrımı başlıyor. Kız çocuğun böyle bir şeyini gördüm mü? Tamamen o tarafta dönüyor mesela.

-İyi de şarkıyı dinleyince böyle anlaşılmıyor hemen?

Önce paragraf paragraf bir okuyacaksın sözleri. Sonra düşüneceksin üzerine uzun uzun Esin.

-Tamam da Yonca bu olayı öyle değerlendirmiyor kimse ama. Senin şöhretinin sonunun yaptırdığını düşünülüyor

Benim şöhretime hiçbir şey olmaz. Bu memlekette ahlaksızlıklarıyla gündeme gelmiş kadınlar var. Hala şöhretleri devam ediyor. Klavye başında kahramanlık yapan insanlar umurumda değil. Ben doğru bir şey yaptım.

Senaryo başında kahramanlık yapan insanlar umurumda değil. Benim söylediklerimden hiçbir şey olmaz. Çünkü doğruları konuşuyorum. Bu memlekette ahlaksızlarıyla gündeme gelmiş insanlar var. Hepsinin kim olduğunu biliyoruz. Onları konuşun.

-Çılgın Bediş’in yazarı Burak Akkul “Pişmanım” demiş. Ne diyorsun?

Bu şarkıyı anlama rehberi yayınlayacağım. Paragrafları alt alta üstü üste koyup okuyup biraz daha düşünsünler. Mahrem ne anlama geliyor. Kadın programlarını izlesinler. “Sadakatsiz” e baksınlar. Daha da söyleyecek bir şeyim yok benim. Hem kadın var, hem erkek var. Hiçbir kadının bunu yaşamaması gerektiğini söylüyorum. Şarkıda hayvanlar var, erkeklerin ahlaksızları var. Neden onlar hiç konuşulmuyor. Geldiniz kadınları yerin dibine soktuğum bölüme. Öyle bir şey demiyorum ben. İyi dinleyin, iyi okuyun şarkıyı. Ben burada her türlü ahlaksızlardan bahsediyorum. Küçücük yaşta evlenen erkekler var. Konuşulmadan çözüm yok.. Kadın öldüğü ile kalıyor. Bunlar konuşulacak. Çıkar yolu bulacağız böyle. Ben farkındalık yarattım. Bak konuşuyoruz. Konuşmaya başladık.

-Tamam şimdi burada tam olarak ne anlatmaya çalışıyorsun Yonca?

Ben üçüncü kadınları anlatıyorum. Şimdi kadınlar susuyor. Bunu okuyup da, bunu yazıp da “Vay be helal olsun, ben de böyle düşünüyorum” diyen kadınlar çok. Şu an çıkamıyor korkuyorlar. Ama çıkacaklar. Bu kadınlar bana “İyi ki yapmışsın” diyecekler. Ki ben de iyi ki, yapmışım. Tam da hayal ettiğim gibi oldu. Bir gram pişman değilim. İnsanlar anlayacak konuşa konuşa, dinleye dinleye. Beni anlayacaklar. Yeter ki, konuşulsun. O üçüncü kadınlar konuşulsun. Kadının düşmanı olan kadın konuşulsun ki bunlar olmasın. Bir kadının öldürülmesini, bir kadının taciz edilmesini kim ister ki, ben böyle bir şey yazdıysam bunu desteklemiş olamam değil mi?. Kırk yıldır bu piyasada olan biri olarak bunu yapmış olmam için delirmiş olmam lazım. İnsanlara “Ahlak dersi mi vereceksin?” diyor. Bana küfür ediyor. Etsin varsın umurumda değil. Ben tepki bekliyordum bu kadar hızlı beklemiyordum. Pek güzel oldu. Şimdi işte konuşulacak konuşulmayan bazı şeyler.. Kaldı ki bu yapılan trol saldırı.

-Burada aslında amacın kadınları korumak ama şarkı olarak yanlış mı anlaşıldı?

Evet kadınlara yeter artık çekme kalk ayağa diyorum. Kadının kadına düşmanlığına da kalkın ayağa demek istiyorum. Kadınlar da tacize uğramasın, erkekler de. Esin senin başına hiç gelmedi mi böyle bir şey Allah aşkına. Arkasındaki üçüncü kadına diyorum. Mesaj atma kocama. O kadın yüzünden de oluyor bütün bunlar.

Erkeklerin de başına gelmesin kadınların da. Amacım burada bu konunun konuşulması. Farkındalık yaratmak istedim. Bunları yaşayacağımı çok iyi biliyordum.

-Ne zamandır hazırlanıyor bu şarkı.

Mart ayından bu yana hazırlanıyor. Ben kötü olacak bir iş yapar mıyım? Başak burcuyum. Titizim, dikkatliyim. Ben o üçüncü kadını konuşmamız gerektiğini anlatıyorum. Şarkıyı paragraf paragraf okursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız.