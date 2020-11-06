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Esin Övet
Müzisyenler için sahneye çıkmaya mecburuz 06 Kasım 2020 Cuma, 10:23:33

Belli bir kesim 15 Mart’tan bu yana pandemi kararları gereği alınan yasaklar yüzünden can çekişiyor.

Bunların en başında da müzik eğlence dünyası geliyor.

Müzisyen, gece kulüplerinde çalışan komisi, garsonu, şefi, valesi diye upuzun bir liste var.

Bu insanlar uzun süredir çalışmıyor ve birikimlerini kullanıyor. Ama artık tıkandı.

Çünkü beklenen ikinci dalga geldi.

Ve şimdi de belirsiz bir döneme kadar restoran ruhsatı olan mekanlar 22:00’de kapanacak.

Peki şimdi ne olacak?

İmkanı olan bazı mekanlar daha erken başlayıp 22:00’ye kadar sürdürecek.

Ama ya imkanları olmayan.

İşte bu imkanları olmayan yani gece kulübü adı altında çalışan mekanlardaki insanlara destek olmak gerek.

Bunun içinde de yetkililerin acilen kararlar alması şart.

Yoksa gerçekten daha da zor geçen aylara yenileri eklenecek.

18:00-22:00 arası mümkün mü?

Canlı müzik mekanlarında bu saatler arasında bir şeyler yapmak mümkün mü?

Şöyle ki, bu hafta içinde bu karar sonrasında birçok ünlü isimle konuştum.

Hepsi de “Mümkün ve mecburuz sahneye çıkmaya. Kendimiz için değil müzisyen için bunu yapmamız gerekiyor” diyor.

İki saat bile olsa, bir saat bile olsa, gelen sayısı çok az bile olsa ünlü isimler güvenli mekanlarda sahneye çıkmaya kararlı.

Çünkü müzisyen arkadaşlarının az da olsa para kazanmasını istiyor.

Benim bildiğim birçok sanatçı kendi fiyatlarında da indirime gitti.

Az da olsa para kazanılsın, sektör bir şekilde ayakta kalsın diye herkes kendi açısından bir şeyler yapmaya çalışıyor ki, yapmaları şart.

Eğer indirime gitmeyen bir isim varsa da pek zannetmiyorum onların da kendi ücretlerinde indirim yapması şart, müzisyenler de gerekli ücretleri kazansın en azından zorlu geçirdikleri aylar için biraz olsun nefes alabilsinler.

Unutma, unutturma

Deprem bizim gerçeğimiz. Deprem gerçeğini unutturma, unutma, es geçme.

“Geçti, bitti, tamam” deme.

Sor, sorgula…

Devlet büyüklerimizin artık kavga, tartışma, çekişmeyi bir yana bırakıpa bu ülke insanı için el ele vermeli ve deprem gerçeği ile yüzleşip bu konu için yarın değil, öbür değil hemen bir şey yapmalı.

Acilen…

Cansu sen ne yer ne içersin?

Bazı kadınlar var ki hiç değişmez.

Cansu Dere de onlardan.

Öyle ki, canlandırdığı karakterleri karşılaştırılıyor.

Cansu Dere Eyşan’ı Asya’ya karşı.

Önceki gün de sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler Eyşan ve Asya oldu.

Ezel’in Eyşan’ı hiç unutulmamıştı Asya geldi.

Sosyal medya ahalisi Aysa’nın görüntüsünü yan yana paylaşıp “Bu kadın hiç değişmiyor” diyen insanlar vardı.

Evet değişmiyor.

Cansu Dere, ne yersin, ne içersin, nasıl beslenirsin, hiç mi sinirlenmezsin, hiç mi strese girip hırpalanmansın bir kitap yaz. Sıra sıra sırala. Anlat bize sırlarını Cansu…
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