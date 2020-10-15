Bir kadın olarak ne yapalım hakim bey?

Bu ülkede doğmuş, büyümüş bir kadın olarak hakimlerimize sesleniyorum…

Bir kadın olarak yolda tacize uğrarsak, şiddete uğrarsak, tecavüze uğrarsak ne yapalım hakim bey?

-İmdaaaat yardım edin diye bağıralım mı, bağırmayalım mı?

-Tecavüz etti bana, beni taciz etti, bana şiddet uyguladı diye ortaya çıkalım mı çıkmayalım mı?

Ya da hiç mi ses çıkartmayalım, ya da bizi sokakta kimse korumasın mı hakim bey?

Mesela Kadir Şeker

Bir kadın şiddete uğruyordu, müdahale etti ve adam öldü.

Kendisine 12.5 yıl ceza verdiniz.

Mesela Ümitcan Uygun

Aleyna Çakır’ı öldürdüğü iddia ediliyor. Hakkında sayısız suçlama var.

Ama serbest bıraktınız.

Mesela Musa Orhan

Bir kızı alıkoydu ve 20 gün boyunca tecavüz etti.

Şimdi o da serbest.

Soruyorum hakim bey.

Soruyorum bağırarak soruyorum.

Biz kadınlar ne yapalım hakim bey?

Ne yapacağız biz?

Bizi kim, hangi adalet sistemi koruyacak ve koruyor hakim bey?

Sayısız kere bu ülkenin kadınları bağırdı, çağırdı, sokaklara döküldü.

Ama sokaklarda da dövüldü bu ülkenin kadınları hakim bey.

Neden? Haklarını aradıkları için.

Peki hakim bey bu ülkenin kadınları ne yapacak?

Kendilerini nasıl güvende hissedecek hakim bey?

Yarın sokakta bir kadın şiddete uğrarken, bu karar sonrası hangi Kadir Şeker korur onu sizce hakim bey?

Biz kadınlar ne yapalım hakim bey?

Sizin karınız, sevgiliniz, kızınız, kız kardeşiniz, yengeniz, teyzeniz, halanız, anneniz ne yapıyor hakim bey?

Onlara ne öğüt veriyorsanız onu söyleyin biz de onu bilelim hakim bey?

Nasıl bir vicdan, yürek kaldırır bu duyguları hakim bey?

Allah aşkına bir yanıt verin…

Her bir olayda

-Yok umudum var benim hala, gerçekten umudum var çıkacak bu yasalar.

-Yok bu ülke kadınlara değer verir, geçecek bu olaylar.

-Yok tüm kadınlara işkence eden mahluklar cezalarını hak ettikleri gibi alacak.

Diyorum, diyorum, diyorum ama sesim kısılıyor.

Her bir olayda biraz daha sesim kısılıyor.

Umudum azalıyor.

Güvenim yerlerde sürünüyor.

İçim kanıyor.

Nefesim daralıyor.

Dayak yiyen kadını izleyen insanlar ülkesi

Geçen gün otobüste yanındaki kadını döven, kafasına kafasına vuran bir adam görüntüsü vardı hatırlar mısınız bilmem.

Ben hatırlıyorum.

Hiç unutmadım.

Kadın köşe büzüşmüş. Yanındaki adam kafasına kafasına vuruyor. Kadın kafasını çeviremiyor bile. Konuşamıyor. Tam karşısında oturan iki kişi izliyor. Gözlerini kaçırıyor.

Onlar değil tüm otobüs kadınlı, erkekli izliyor.

Biri de uzaktan uzağa kayıt ediyor olanları.

Kimseden çıt yok.

Herkes kafasını kuma gömmüş.

Otobüste herkes sessizlik oyunu oynuyor adeta.

Şimdi soruyorum size bu karardan sonra daha da çıkartmazlar.

Nasıl çıkartsınlar ki!…

Siz çıkartır mıydınız?