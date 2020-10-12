Hangi masaya otursam

-Şevval Şahin’in binge rating mode’unu, chill’ini, ice cream’ini, junk food’unu, lunch’ını konuşuyor. Dalga geçip söylenmedik söz bırakmıyor. Ben de uzun uzun dinliyorum. Fakat haksız sayılmazlar. Sevgili kızımız son zamanda dalga geçmeye çok müsait şeyler yaptı sağ olsun… Şu sevimsiz günlerde, yüzümüzü güldürmüyor değil hani. Bakalım bundan sonra nasıl güldürmeye devam edecek. Ben de şahsen merakla bekliyorum. Ha bu arada “Şeyma out, Şevval in” diye de eklemeden edemiyor kimisi. Bakalım bundan sonraki Ş kim olacak? Lakin, unutmayın Şeyma bir hamle ile yeniden in olur benden söylemesi.

-Her magazin muhabbetinin baş kahramanı Can Yaman. Yine masaların en renkli konusu. Kimisi, “Kas yığını başka bir işe yaramıyor” derken kimisi de “Aslında çok iyi bir çocuk ama biraz saf galiba” diyor. Hatta kimisi de “Gördünüz mü reytinglerde çakıldı. Bitti işi kasla olmuyor bu iş” diyor. Herkesin bir magazin fikri var mirim… Ben de herkesi sessiz sedasız dinliyorum inanın.

-Ve ve ve yine masaların en magazin vazgeçilmezi Merve Boluğur. Kimisi “Sen tanıyorsundur. Gerçekten bizi salak mı zannediyor?” diye sorarken, kimisi de “Ne yapmaya çalışıyor kendisi bir fikrin var mı?” diyor. Allah sizi inandırsın hiç bir fikrim yok. Ben de sizler gibi izliyorum Merveciğimizi. Vardır bir bildiği…

-“Sen kesin biliyorsundur. Kerem Bursin ile Hande Erçel gerçekten birlikte değil mi?” diye soruyor da soruyor. Sonra soranlardan biri sorusu bitmeden ve benim yanıtımı duymadan, “E dizi başladı tabii reyting gerek. O yüzden numara yapıyorlar kesin” diyor. Herkesin magazin fikri ve bilgisi var. Bu yüzden ben uzun uzun dinlemeye devam ediyorum…

Unutmayın

-Karşındakini kandırdığınızı zannedip aslında kendinizi kandırırsınız.

-Bir başkasına yalan söylediğinizi zanneder aslında kendinize yalan söylersiniz.

Kimin için yanmaz

-Güzel Hatay’ımız yanarken.

-Kadın vahşeti yaşanırken.

-Çocuklar ağlarken.

-Kedi-köpek herhangi bir hayvanın canı yanarken.

-Doğa katliamı yaşanırken

-Ağaçlar kesilirken.

-İnsan, hayvan, doğa ne fark eder. Bir canlının canı yanarken kimin içi yanmaz.

Hangi vicdansız “Oh olsun” der.

Hangi yüreksiz “Daha da fazlası olsun” der.

Hangi pislik “Az bile olmuş” der.

Ki maalesef bunları söyleyenler var. Bunları söyleyen insan değil, hayvan hiç değil.

Bunlar yaratık.

Sevgi yoksunu yaratıklar. Allah bir an önce bu yaratıklara akıl, fikir ihsan eylesin…