Sen dürüst değilsin madem dürüst olana saygı göster

Memlekette kime sorsan:

-Dünya güzeli.

-Yüzünde tek bir estetik dokunuş yok.

-Kendiliğinden fit ve güzel.

-Ondan başka herkes estetikli.

-Hatta herkes orijinal çanta kullanıyor.

-Ve kendinden başka dürüst yok.

-Ve hiç kimse yasak aşk yaşamıyor.

-Ya da uzun süredir hayatına hiç kimse sokmuyor.

-Dostlarını, arkadaşlarını aldatmıyor.

Ama işin aslı maalesef hiç de, gösterildiği gibi değil.

Hatta öyle ki, memlekette birçok kişi her şeyi gizliyor ama gizlemiyormuş gibi yapıyor.

Ve yine maalesef açık açık konuşanı, dürüst olanı, başkası ne der diye düşünmeden yaşayanı da eleştiriyor.

Bu ne perhiz ne lahana turşusu durumu anlayacağınız.

Mesela Seda Sayan, Fransız askısı yaptırıyor. Ve bu operasyonu yaptırırken de sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Ardından bazı sazanlar da bu Fransız askısı ağına takılıyor.

Çünkü kendisinin böyle bir cesareti yok. Yani gizli gizli yaptırıp, “Ben en doğalım. Hala bebek gibiyim” demeye o kadar çok alışmış ki, bunu açık yüreklilikle ifade edeni bünyesi kabul etmiyor.

Haliyle, “Yok böyleymiş”, “yok öyleymiş”, “yok ha gayret bana benzeyecekmiş”, “yok bilmem neymiş” falan filan.

Kim ne dedi, ne yaptı konuşmaya lüzum yok. Her şeyi görüyorsunuz, takip ediyorsunuz zaten.

Fakat şu var ki, biraz saygı göstermeyi öğrenseniz mi artık?

Nedir bu saygı çeşidi?

1-Dürüst olana.

2-Açık açık konuşana.

3-Kendi özgür iradesi ile yaşamayı tercih edeni.

4-Milleti salak yerine koymadan, kim ne der, ne düşünür demeden yaşayana.

Saygı efendim. Biraz saygı…

İnanın hiç de zor değil aslında.

Ayrıca ben kendisini tanıdım tanıyalı Seda Sayan hep böyleydi, yeni klasik Seda Sayan.

Ne aşkını gizledi, ne estetiğini. Ne ailesi ile ilgisi durumlarını, ne siyasi görüşünü.

Ne “Aman hayranımı kaybederim” dedi, ne de “Millet bana ne der” dedi.

Neyse o oldu hep.

Bu saatten sonra da, tam da istediği gibi yaşıyor.

Oh mis.

Bu nasıl bir özgürlüktür. Bu nasıl güzel bir yaşamdan.

Özgür olmak, özgür iradesi ile yaşamak, gizli, saklı olmadan, yalan dolansız ne demek biliyor musunuz?

Dünyanın en büyük zenginliğidir.

Seda Sayan’da birçok kişiye göre özgürlük zengini.

Çünkü istediği gibi yaşıyor. Kendini ifade ediyor.

Kendini gizlemeden şeffaf bir şekilde.

Daha ne olsun.

Tam kıskananlar haklı olarak çatlıyor durumu.