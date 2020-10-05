Ne önemliymiş meğer şu mavi tık

Malumuzun sosyal medya pek önemli. Olmazsa olmazlarımızın en başında gelir oldu.

Hatta son yıllarda birçok ünlü sosyal medyada kendini var etti. Ünlü oldu ve para kazandı.

O yüzden de sosyal medya olmadan yaşayamayacak insanlar var.

Yani bugün sosyal medya olmasa bazıları puf…

Yok olacak, görünmez olacaklar.

Fakat şu an var. Ve bunun için de var gücüyle çalışıyorlar.

Özellikle şu meşhur “mavi tık”ı almak için çok uğraşan hatta bunun için ciddi paralar ödeyen var.

Neyse efendim ben de biraz geç ilgilendim bu konuyla. Daha doğrusu Twitter'da mavi tık olayını üç sene önce Habertürk Bilgi İşlem ekibi çözmüştü. Fakat Instagram için benim uğraşmam gerekiyordu.

Onu da hep erteledim.

Geçen pazartesi başvurdum, perşembe sabahı mavi tık gelmişti hesabıma.

Bu arada mavi tık geldiğinden bu yana bazı isimlerden gelen mesajlara inanamadım.

İnanın Instagram'da bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Bilseydim daha önce başvururdum.

Bir mavi tık denen minik emojinin ettiğine inanamadım.

Hayatımızın akışı çok değişti çok.