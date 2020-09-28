Partiye doyamadılar

Sektörün en partici ekibi var ya hani Şevvallar, Marcuslar, Şeymalar…

Hani onların partilerinde on kişi korona oldu ya…

Maşallah umurlarında değil.

Üstelik “Çok abartılıyor” deyip duruyorlar.

Hatta üstüne üstlük parti üstüne parti yapmaya devam ediyorlar.

Hayır doyamadılar parti yapmaya.

E onlarda haklı…

Kaç aydır festivaller iptal.

O festivallere gidip tuhaf giysiler giyip paylaşamadılar.

İşte memlekette oradan oraya savrulup parti üstüne parti yapıp kendilerinden söz ettirmeye çalışıyorlar.

İşleri zor…

E millete korona bulaşmış, korona olmuş şu an düşünemiyorlar.

A diyeceksiniz ki, ne zaman düşünecekler?

Hiç bir zaman mirim…

Hiç bir zaman…

Merve’nin kafasından istiyorum

Son aylarda adeta Merve Boluğur kafası diye bir gerçek ortaya çıktı:

-Kahkaha atıyor.

-Tuhaf açıklamalar yapıyor.

-Anlamsız konuşmalar yapıyor.

-Bir ilişki yaşıyor, bir yaşamıyor.

-Öyle mutlu görünüyor ki, dünya umurunda değil.

-Sürekli bir yerlere gönderme yapıyor.

-Eski sevgiliye mesajlar yağdırıyor.

Gerçekten Merve’yi ilk gördüğüm yerde uzun uzun suratına bakıp inceleyeceğim.

Yaşadığı o güzel kafayı çözmeye çalışacağım…

Çünkü ondan istiyorum… Neyse o kafa…

E bunlar çok mutlu

Doğurduğu çocuğun, kendisinden 28 yaş büyük komşusundan olduğunu öğrenince sevinen bir kadın izledik Esra Erol’un programında.

Üstelik kocası ve çocuğunun asıl babası ile hep birlikte çekilmiş fotoğraflarını da gördük.

Bakıyorum bakıyorum fotoğraf karesinde herkes mutlu mesut maşallah.

Olayın neredesinden bakarsam bakayım bana tuhaf geliyor!

Tamam sana da tuhaf geliyor!

Hatta ona, buna da tuhaf geliyor!



Ama bu şahıslar pek mutlu hallerinden belli ki!

Üstelik ben videoları izledim, kadın acayip mutlu oldu kocasından o çocuğu doğurmadığı için.



Tekrar ediyorum olayın neresinden baksam tuhaf hatta tuhaf ötesi.

Ve ben bunları keşke görmeseydim, bilmeseydim, izlemeseydim kadar uzak bir mevzu.

Ama bu şahıslar pek mutlu arkadaşlar.

Hatta gayet keyifleri yerinde.



O yüzden takmıyorum artık bu olayları kafama yoksa gerçekten üşüteceğim…

Fotoğrafa bakınca

Cüneyt Arkın ve Betül Arkın’ın arabanın içinde uyurken çekilen fotoğrafına bakınca kendimi şunları sayıklarken buldum.

-Nerede bu güzel aşklar.

-Nerede bu güzel fedakarlıklar.

-Ah ah kaç yıl olmuş aynı yastığa baş koymuşlar. Hala ne kadar güzel gözüküyorlar.

-Uzun zamandır böyle güzel anlamlı bir fotoğrafa bakmamıştım.

-Kadın da adam da aynı yolda bir olup yürümüşler.

-Yok yok artık böyle güzel bir aşk.

-Buram buram aşk kokuyor mirim..