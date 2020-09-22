İstanbul yeme-içme dünyasında neler oluyor?

Malumunuz Covid 19 günlerinde yeni normalle birlikte yeme-içme gündemimiz de değişti.

Daha güvenli, daha hijyen mekanları tercih eder olduk. Haliyle mekanlarda bununla birlikte kendilerini yeniledi ve revizeden geçirdi.

Bilindik bazı mekanlar yenilenerek devam ederken eski mekanlarda kendilerini yenileyerek yeni normal ile devam ediyor.

Kulüpler kapalı. Ne zaman açılacakları ise henüz belli değil. Ancak restoranlar hizmet vermeye devam ediyor.

Kış sezonu ile birlikte yeme-içme sektöründe de ciddi hareketlilik başladı.

İşte İstanbul yeme-içme dünyasından olan biten:

- Önceki gün sabah saatlerinde yürüyüşe çıktım. Park Hyatt Otel’in önünden geçerken yeni açılacak Nusret’teki hummalı çalışma dikkatimi çekti. Daldım içeriye. Bembeyaz olmuş. Zaten o beyazlık çağırdı beni. Bayıldım beyaz haline ve beni bir anda çok eskiye 2000'lere Armani Cafe’ye götürdü. Ne kadar güzel, ne kadar şık ve sadeydi o dönem. Tabii Nusret’in yeni mekanı o kadar sade değil. Hemen şaşırmayın; ki olmasını da beklemiyorsunuz biliyorum. Neyse evet mekan bembeyaz çok şık olmuş ama avizelerde bir şıkırtı ve duvarlarındaki Nusret fotoğraflarından, neon ışıklara hemen kendini fark ettirip “Burası Nusret kendine gel” tavrını ortaya koyuyor. Mimar Eren Yorulmazer’in elinden çıkan mekanın kapı girişinde de hemen bir Nusret fotoğrafı sizi karşılıyor. Üzerinde de “Hiçbir şey imkansız değildir” anlamına gelen “Nothing is impossible” yazıyor. Yani “Evet çok pahalı bir restorana yemeğe geldiniz. Ama buranın sahibi buralara kolay gelmedi. O yüzden siz de bir şey yapmak istiyorsanız imkansız değil. Yemeğinizi yerken hesabı değil bunu düşünün. Ve bol bol selfie çekin ve sosyal medyada paylaşın” mesajı içeriyor.Ki zaten içeriye girdiğiniz zaman masanızın hazırlanmasını beklerken selfie çekin diye düşünülerek yapılmış kapı girişindeki o yazı ve fotoğraf. Tabii bununla da bitmemiş mekan. Hemen yanındaki dükkana Nusret’in gece kulübü geliyor. Otelin içine de spor salonu açıyormuş Nusret. Aldığı otelin her köşesini değerlendiriyor, etinden sütünden faydalanıyor akıllı çocuk. Ama tabii merak etmiyor değilim, spor salonuna o taşı da koyar mı acaba? Kendisi Boston’daymış yoksa soracaktım. Ne zaman açılacağı belli değil. Açılışa Nusret karar verecekmiş dönüşünde. Keşke açılışa dünya starı birkaç dostunu davet etse de Nişantaşı’na yakışır bir hareketlilik olsa.

- Nişantaşı demişken Cabbar’dan söz etmemek olmaz. Pandemi döneminin en hareketli günlerinde sessiz sedasız inşaat sürecini tamamladı. Ve Haziran ortasında da kapılarını açtı. Geniş ve ferah bahçesiyle kısa sürede yaz aylarını İstanbul’da geçirenlerin vazgeçilmez mekanı oldu Cabbar. Başak Dizer ve Deniz Marşan’ın sahibi olduğu Room and Rumors’un yerine konuşlanan Cabbar aslında klasik bir ocakbaşı menüsüne sahip.Ama modern mimarisi ile gelenleri oldukça şaşırtıyor.Bora Berber ve Serkan Koca’nın ortaklığında açılan Cabbar’da aynı zamanda iki de VIP oda var.Maç izlemek isteyen ya da gözlerden uzak yemek yiyip bir kutlamak yapmak isteyenlerin de tercihi olmuş.Ki bu pandemi süresince en çok talep gören iki oda olmayı da başarmış. Cabbar’ın ünlü müdavimleri de çok.

- Nişantaşı’ndan devam edecek olursak gerçekten Spago’dan da bahsetmemek olmaz. Çünkü bu yaz gerçekten İstanbul’da ciddi fark yarattı canlı müzik konseptiyle. İşletmeciliğini Deniz Zengin’in yaptığı St Regis Otel’in üstünde bulunan Spago’da canlı müzik performansları bu kışta devam edecek. Meraklısına.

- Hadi Taksim ve Cihangir de uzanalım. Vadi İstanbul’a Nişantaşı’nın en sevilen mekanlarından Grey’in şubesini açan Jupiter Grup’un patronu Tayfun Topal, kışa iki yeni mekanla girmeye hazırlanıyor. İlki Taksim Ceylan Intercontinental Otel’in içinde hizmet veren People’ın yerine açılacak. Meksika’nın ünlü eğlence merkezi Tulum’da hissedeceğiniz yepyeni bir mekan Ginzia geliyormuş. Diğeri de Cihangir’deki Hazine’nin yerine konuşlanacak Tanisia Cihangir. Meyhane-taverna konseptindeki tabak kırmak için hazır olun derim.

- Karaköy’de neler mi oluyor? İki dükkan güçlerini birleştirdi Karaköy’de Voltran oluşturacak. Mitte ile Klein kardeşlik yaptı. Karaköy Mitte’nin içine taşınan Klein bu kış orada hizmet verecek. Karaköy Mitte’nin yemekleri, Klein’in eğlencesi ile karışınca ortaya şahane bir yer çıkacak belli ki. Ekim itibariyle kapısını açıyor…

- Ortaköy Dereboyu’nda ise bu yaz Alaçatı’nın da en çok konuşulan mekanlarından olan Meftun İstanbul’da ikinci sezon için kapılarını açıyor. Cuma günü Mert Davran sahnesi ile açılacak olan Meftun İstanbul yine sürprizleri ile geliyor. Mert Davran şarkıları ile açılacak Meftun İstanbul’da Cumartesi günü de Özgün sahneye çıkacak. Pazar akşamı ise olmazsa olmaz, klasikleşmiş arabesk gecesi Mert Davran ile devam. Yeni normal ile birlikte şimdilik Cuma-Cumartesi-Pazar olarak devam edecek olan Meftun İstanbul’da klasikleşmiş Ayla Çelik geceleri tabii ki olacak. Ama Ekim itibariyle başlayacak. Perşembe günleri ise sürpriz ünlü bir isimle Meftun geceleri bu kış da meftun etmeye devam edecek.



- Şimdi sizi Yeniköy’e götüreceğim. Evet evet Bodrum Yalıkavak’ın en sevilen balıkçısı olan Eski Yer Yeniköy’e geliyor. Ekim itibariyle kapılarını açacak olan Eski Yer, Yeniköy’de Yelken’in yerine konuşlanacakmış. Cenk Öztanık ortaklığında açılacak olan mekanın balıkçılar arasında açık ara dikkat çekeceğini düşünüyorum. Çünkü Bodrum Yalıkavak’taki Eski Yer’in mezeleri müthiştir. Gerçekten giden bir kez daha gider. Hele o mini dolmaları olmazsa olmaz. Ben de merakla bekliyorum.

- Yeniköy’den Maslak’a uzanalım. Maslak 1453’te konuşlanan klasikleşmiş Esnaf ise yeni normal ile birlikte kapılarını geçen hafta açtı. Mönüsü daha da gelişmiş. Mezelerde ciddi değişiklik olmuş. Esnaf’ın kokoreçi çok meşhur bilenler bilir. Bu arada siz de evinizde küçük bir Esnaf gecesi yapmak isterseniz arayın gelsin. Durun durun eğlenceden bahsetmiyorum yemeklerinden. Artık bir telefon ile Esnaf’ın mezeleri kapınıza geliyormuş. Yakında başlanacakmış bu hizmete de. Bunun hazırlıkları da devam ediyormuş bilginize…

- Bir İstanbul klasiği olan Bebek Lucca’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yaz ayları boyunca kapalı olan Lucca’da mutfağı ve tuvaletleri alt kata taşınmış. İçerideki yemek yeme alanın kapasitesi arttırılmış. Ve Lucca’da pandemi dönemi ile birlikte eve yemek servisine başlamış. Hani Lucca’nın lezzetlerini özledim diyenlere duyurulur. Bence şahane bir hizmet. Bayıldım…

- Tabii eğlence hayatı sadece Avrupa Yakası ile sınırlı değil. Anadolu Yakası'nda da şahane yerler var. Birini de işletmeci Ergun Yıldız açtı. Ataşehir’de The Muhtar adını verdiği mekan tüm sosyal mesafe kurallarına uyarak müşterilerine hizmet veriyor. Yaz aylarında Cuma-Cumartesi olmak üzere sınırlı açık olan mekan artık haftanın her günü açık ve eğlence garanti.

- Unutmadan Kuruçeşme’nin meşhur pastanesi Dolce’nin yerine de yeni bir mekan geliyor. Adı da Goose No 24’müş. Mutfak ise Ortaköy Feriye’nin tanıdık siması Ece Şef’e emanet.

- İki sezon önce Alaçatı Hacımemiş’te kapılarını açan Hammam da İstanbul’a transfer olmuş ve Kuruçeşme’nin klasik mekanı Aşşk Cafe ile birleşmiş. Bir köşesi Aşşk Cafe olarak devam eden mekanın bir köşesi de Aşşk Hammam olarak geçen hafta kapılarını açtı.